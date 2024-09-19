«دي بي ورلد» ضمن أفضل أماكن العمل لجيل الألفية خليجياً

المصدر: دبي - البيان

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حازت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تصنيف أحد أفضل أماكن العمل لجيل الألفية في دول مجلس التعاون الخليجي من مؤسسة «جريت بليس تو ورك». يأتي هذا التقدير بناء على الآراء وردود الفعل الإيجابية من موظفي جيل الألفية، الذين يشكلون 55 % من موظفي «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس جهود المجموعة لتوفير بيئة عمل مفضلة تحرص على دعم وتمكين كوادرها العاملة.

وفي وقت سابق من هذا العام حظيت «دي بي ورلد» باعتماد مؤسسة «جريت بليس تو ورك» كواحدة من أفضل أماكن العمل، الأمر الذي عزز مكانتها كوجهة عمل ملتزمة بتلبية احتياجات موظفيها وطموحاتهم.

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