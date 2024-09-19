«أبوظبي الأول» يستكمل الاستحواذ على «نتورك إنترناشيونال»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول استكمال عملية الاستحواذ على شركة نتورك إنترناشيونال القابضة بالكامل، بالتعاون مع شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحددة ومستثمرين آخرين.

وبحسب بيان البنك في سوق أبوظبي تم تنفيذ خطة الترتيبات «بحسب القسم 26 من قانون الشركات البريطاني لعام 2006» بتاريخ 17 سبتمبر 2024، والتي يتعاون بموجبها مع شركة بروكفيلد ومستثمرين آخرين للاستحواذ على حصة 100 % من رأس مال أسهم شركة نتورك إنترناشونال القابضة عبر شركة BCP VI Neptune Bidco Holdings limited.

وتوقع أن يؤدي اندماج نتورك وماغناتي إلى توفير فرص جديدة، وتحقيق قيمة أكبر لكافة المعنيين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والنمو في قطاع المدفوعات.

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