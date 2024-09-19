«ستونبيك» تؤسس مكتباً في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ستونبيك»، وهي شركة استثمارات بديلة رائدة متخصصة في البنية التحتية والعقارات، عن افتتاح مكتب لها في أبوظبي، بعد حصولها على تصريح تقديم خدمات مالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لترتيب الاستثمارات، وتقديم الاستشارات الاستثمارية في دولة الإمارات، حيث تخطط الشركة لاستغلال وجودها محلياً لتوسعة شبكتها لتغطية فرص الاستثمار المحتملة، ولخدمة شركائها في المنطقة على نحو أفضل، وللاستمرار ببناء علاقات متميزة.

ويعمل لدى «ستونبيك» 250 شخصاً في نيويورك وهيوستن ولندن وهونغ كونغ وسيئول وسنغافورة وسيدني وطوكيو، وتدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى حوالي 71.2 مليار دولار نيابة عن شركائها.

وقال هاجر نجدي، عضو مجلس إدارة منتدب أول ورئيس «ستونبيك» في منطقة آسيا والشرق الأوسط: «نحن متحمسون لتأسيس مكتبنا في أبوظبي، وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد، الذي يعد منصة متميزة ومتنامية لإدارة الاستثمارات العالمية.

يعكس هذا التوسع التزامنا العميق نحو أبوظبي والشرق الأوسط ككل، وسيمكننا بلا شك من العمل عن قرب مع شركائنا، وسيتيح المجال لمنصة «ستونبيك» العالمية للبنية التحتية من الوصول إلى المزيد من العملاء».

وذكر آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي، «يسر سوق أبوظبي العالمي أن يرحب بانضمام شركة «ستونبيك» إلى مجتمع الأعمال لديه، حيث إننا نحرص على تقديم البيئة المثالية للشركات والمستثمرين في أبوظبي وخارجها، ونفخر بكون السوق أحد أكبر المراكز المالية العالمية والمركز الأسرع نمواً لإدارة الأصول في المنطقة، حيث يقدم السوق أطر عمل متكاملة لشركات الاستثمار البديل، ومنظومة أعمال متطورة لإدارة الأصول ومجتمع أعمال متنامٍ في أبوظبي، عاصمة رأس المال».

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