أسهم الإمارات تتماسك.. والسيولة 2.5 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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تماسكت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في تداولات أمس، خلال جلسة منتصف الأسبوع، ليغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 4390.2 نقطة، منخفضاً بـ 0.11%، بينما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9422.59 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.05%.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت بـ2.5 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 2.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و335.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 790.5 مليون سهم عبر 34 ألف صفقة.

واستحوذت 5 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 53.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 335.13 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«سالك» و«دريك آند سكل» و«سبينس» بسيولة ناهزت 180.5 مليون درهم.

وتصدّر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 18 سهماً بالسوق مرتفعاً 13.6%، وصعدت في سوق دبي أسهم أجيليتي للمخازن 2.7%، والإمارات ريم للاستثمار 2%، وسلامة 1.8%، والإمارات دبي الوطني 0.76%.

في سياق متصل، أعلن سوق دبي المالي، تغيير اسم العقود المستقبلية للنفط الخام العُماني «Micro DME»، إلى «Micro GME» المتوفرة للتداول عبر منصة مشتقات السوق.

وقال السوق في تعميم: «إن هذا التعديل جاء بناء على التغيير الأخير لاسم بورصة دبي للطاقة إلى بورصة الخليج للطاقة».

وأوضح السوق أنه سيتم أيضاً إصدار قائمة العقود المستقبلية للنفط الخام العُماني باسمها الجديد، مشيراً إلى أن التغييرات سيتم سريانها اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9422.59 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.05% بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات للجلسة الثالثة على التوالي بسيولة 475.7 مليون درهم مرتفعاً بـ1.9%، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 161.4 مليون درهم، ثم «مدن القابضة» بسيولة 106.9 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم فودكو الوطنية 6.5%، وإيزي ليس 3.8%، وأسمنت الفجيرة 3.3%، وجي إف إتش المالية 2.4%.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ 15 صفقة كبيرة على أسهم «أدنوك للغاز»، إذ تم تنفيذ الصفقة على 260 مليون سهم بقيمة 780 مليون درهم بسعر تنفيذ بلغ 3 دراهم.

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