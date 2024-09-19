«الشارقة الإسلامي» يفوز بجائزة «ويلز فارجو»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، فوزه للمرة الثانية بجائزة التميز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة STP - (Straight Through Processing)، التي يمنحها بنك «ويلز فارجو» للبنوك التي تتمتع بأفضل قدرات في المعالجة الآلية بشكل تلقائي ومباشر للمدفوعات والحوالات الأجنبية من حسابات العملاء بالدولار الأمريكي، دون الحاجة للتدخل اليدوي الخارجي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في مقر المصرف، وشهد استلام أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، للشهادة التكريمية، من قبل مها سالم رئيسة قسم الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إدارة الخزانة العالمية لبنك ويلز فارجو.

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