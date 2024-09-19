الدورة الثلاثون لمهرجان دبي للتسوق تنطلق 6 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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بدأ العد التنازلي لانطلاق مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث تقدم الدورة الـ30 من المهرجان جدول فعاليات مليئاً باللحظات الاستثنائية والتجارب المذهلة والمتعة المتواصلة في كافة أرجاء المدينة على مدى 38 يوماً من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، مما يعزز سمعة دبي المرموقة وجهةً شتوية نابضة بالحياة.

ويعد مهرجان دبي للتسوق هذا العام حدثاً بارزاً لا مثيل له، حيث يحتفل بمرور 30 عاماً من الترحيب بالضيوف من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بأفضل ما تقدمه مدينة دبي.

وتطور مهرجان دبي للتسوق من كونه أطول مهرجان للبيع بالتجزئة في العالم ليصبح اليوم أحد أكبر وأضخم الاحتفالات السنوية المرتقبة التي تكتسي فيه المدينة بأجمل حلّة وتبرز روعتها وجمالها بما تحتضنه من أفضل الفعاليات الترفيهية العالمية، وما تتضمنه من معالم سياحية فريدة، وتجارب ضيافة رائعة، ومأكولات متنوعة، وأنشطة ووجهات ثقافية استثنائية، وشواطئ وإطلالات خلابة.

ومن المتوقع أن تكون الدورة الثلاثون للمهرجان أكثر تميزاً حتى الآن، مما يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية مع مجموعة رائعة من التجارب المتميزة التي لا تُنسى في جميع أنحاء المدينة.

ويستعد سكان دبي وزوارها لحضور مجموعة مذهلة من الحفلات الموسيقية التي يحييها نخبة من أشهر نجوم العالم، بما في ذلك مهرجان 321، والاستمتاع بالتجارب المجتمعية المؤقتة مثل سوق «اتصالات إم أو تي بي»، وفعالية «كانتين X»، وعروض التسوق الأكبر على الإطلاق من أكثر من 1000 علامة تجارية عالمية ومحلية، وتجارب احتفالية مبهجة، واحتفالات لا تُنسى بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، بالإضافة إلى مغامرات ممتعة داخل المتنزهات الترفيهية وكذلك في الهواء الطلق، والوجهات الشاطئية.

ويقدم المهرجان فرصاً مذهلة للفوز بجوائز كبرى، بالإضافة إلى رؤية سماء دبي وهي تضاء كل ليلة بالعروض والألوان والأضواء المذهلة على مدى 38 يوماً، بدءاً من عروض الإضاءة المبهرة، ومروراً بالألعاب النارية الجذابة، ووصولاً إلى عرض طائرات الدرون اليومي.

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