شركة إماراتية ضمن تحالف عالمي للاستثمار في البيانات

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

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أعلنت شركات بلاك روك وجلوبال إنفرستراكتشر بارتنرز (بي.آي.جي) ومايكروسوفت وإم.جي.إكس الإماراتية مبادرة تحمل اسم «الشراكة الاستثمارية العالمية للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» (جي.أيه.آي.آي.بي) للاستثمار في إقامة مراكز بيانات جديدة وتوسيع المراكز القائمة.

وستدعم المبادرة تصميماً مفتوحاً ونظاماً بيئياً واسع النطاق، وتتيح الوصول الكامل وعلى أساس غير حصري لهذه البنية التحتية لمجموعة لمتنوعة من الشركاء والشركات.

وستساهم شركة الرقائق الإلكترونية العملاقة إنفيديا بخبراتها في مجال مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع معدات الذكاء الاصطناعي في المبادرة بهدف تعزيز النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. وستتعاون المبادرة أيضاً مع قادة صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات لتحسين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي وتأمين إمدادات الطاقة لصالح عملائها والصناعة ككل. وتستهدف هذه الشراكة في البداية جمع ما يصل إلى 30 مليار دولار من المستثمرين وأصحاب الأصول والشركات، وربما يصل المبلغ إلى 100 مليار دولار عند حساب القروض لتمويل الاستثمارات في مشروعات الشراكة.

يذكر أن أبوظبي أسست شركة إم.جي.إكس في وقت سابق من العام الحالي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالتعاون مع شركاء عالميين بهدف تعميق دور التكنولوجيا في الاقتصاد العالمي والتركيز على الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

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