إينيركاب هولدينجز وأبيكس إنفستمنتس في مشروع مشترك لبناء أكبر قدرة تخزين طاقة فائقة في العالم

المصدر: دبي - البيان

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قامت شركة إينيركاب هولدينجز، المصنعة لتخزين الطاقة فائقة السعة ومقرها دبي، وشركة أبيكس إنفستمنتس، الشركة الاستثمارية الرائدة والمتنوعة ومقرها أبوظبي، بتأسيس مشروع مشترك لإنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 16 جيجاوات ساعة سنويًا لتخزين الطاقة فائقة السعة.

وتعد هذه التكنولوجيا المتقدمة ذات مزايا تتجاوز تقنية الليثيوم أيون الحالية التي نراها بشكل شائع. يهدف المشروع المشترك إلى تلبية النمو المتسارع في الطلب الذي ازداد في السنوات الأخيرة نتيجة استخدام تخزين الطاقة مع الطاقة المتجددة لتحقيق التوازن في الشبكة، وتصنيع المركبات الكهربائية، وتحسين إدارة الطاقة ومتطلبات النسخ الاحتياطي للصناعات مثل مراكز البيانات. ستكون هذه حاليًا أكبر قدرة إنتاجية لتخزين الطاقة فائقة السعة في العالم وواحدة من أكبر منشآت تصنيع الطاقة أو البطاريات.

كجزء من هذا التعاون، ستؤسس شركة إينيركاب إنرجي هولدينج ليميتد، المشروع المشترك، منشأة تصنيع مؤتمتة بالكامل بقدرة 10 جيجاوات ساعة/سنة في منطقة مصفح الصناعية في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، وافقت إينيركاب إنرجي هولدينج ليميتد على الاستحواذ على منشأة تصنيع قائمة في مدينة دبي الصناعية (DIC) والتي سيتم ترقيتها إلى قدرة 6 جيجاوات ساعة/سنة. ستمتلك شركة أبيكس إنرجي هولدينج ليميتد نسبة 65%، بينما ستمتلك شركة إينيركاب SPV ليميتد نسبة 35% من رأس المال في المشروع المشترك.

يُعتبر تخزين الطاقة عنصرًا حاسمًا في عملية التحول في مجال الطاقة، حيث يتطلب التحول الكهربائي وإزالة الكربون أداءً يتجاوز نطاق البطاريات الكيميائية. يُلبي تخزين الطاقة فائقة السعة، الذي طورته إينيركاب في الإمارات العربية المتحدة، هذه المتطلبات الصعبة - حيث يتمتع بعمر طويل، ولا يتعرض لتدهور في السعة، وآمن، ومستدام بيئيًا وقابل لإعادة التدوير، مع توفر وفير للمواد الخام. تُمكّن خاصية عدم التدهور في تخزين إينيركاب من تقديم سعة متسقة ويمكن التنبؤ بها على مدى دورة حياتها البالغة 25 عامًا، وهو أمر أساسي لجذب التمويل الذي يقدره السوق عند الاستثمار في تخزين الطاقة.

وقال مارك بلاكويل، الرئيس التنفيذي لشركة أبيكس: «إن الأداء المستقر والمتوقع وطويل العمر لتخزين الطاقة أمر ضروري لتوسيع نشرها بكفاءة مع توليد الطاقة المتجددة لاستبدال توليد الكهرباء المعتمد على الوقود الأحفوري. لا تقدم البطاريات التقليدية الموثوقية أو العمر الطويل لجذب الاستثمارات المطلوبة لتحقيق تحسين ملموس في تركيب تخزين الطاقة المتجددة والتحول إلى التحول الكهربائي.» وأضاف قائلاً: «يوفر تخزين الطاقة فائقة السعة، الذي طورته إينيركاب في الإمارات العربية المتحدة، القفزة في تكنولوجيا التخزين التي تسرع من تبني الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي وإزالة الكربون عندما يكون الأمر مطلوبًا بشكل كبير. إن فوائد تخزين السعة الفائقة هي التي تدفع الطلب، ونحن متحمسون لدعم وسيم قريشي وفريقه في رؤيتهم لبناء القدرة على تمكين إزالة الكربون والتحول الكهربائي والتحول إلى تخزين الطاقة فائقة السعة.»

وقال وسيم أشرف قريشي، الرئيس التنفيذي لشركة إينيركاب هولدينجز ومخترع التكنولوجيا: «نحن سعداء بالمشروع المشترك مع أبيكس الذي سيسرع من نمونا في جميع أنحاء العالم ويوسع مجموعة منتجاتنا لتقديم حلول في كل تطبيق يتم فيه نشر التخزين. نعتقد أن هذا هو مستقبل تخزين الطاقة.» وأضاف: «من خلايا AA القابلة لإعادة الشحن إلى تخزين الهواتف المحمولة إلى محطات شحن المركبات الكهربائية إلى التخزين على مستوى المرافق، قضينا السنوات الخمس الماضية في بناء أكثر حلول تخزين الطاقة تقدمًا في العالم - والآن أصبح السوق جاهزًا للإقلاع.»

يوفر تخزين الطاقة فائقة السعة حلول تخزين فعالة - طويلة الأمد، خالية من التدهور، سريعة الشحن، آمنة، قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وفعالة من حيث التكلفة. وأضاف مارك بلاكويل قائلاً: «ستؤدي التكنولوجيا الحصرية والمبتكرة لشركة إينيركاب دورًا مهمًا في تسريع الطموح العالمي لإزالة الكربون، حيث تخدم التكنولوجيا الخاصة بها أسواق تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية والمستهلكين.»

تعد رأس المال البشري والبنية التحتية المتاحة في الإمارات لا مثيل لهما في المنطقة وتوفر الأساس لتطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة باستمرار. ومع التركيز على الطاقة المتجددة والكفاءة، فإن البيئة في الإمارات مشجعة للمبتكرين والمخترعين لبناء حلول لمشاكل الطاقة المعقدة في العالم، مما يجعلها تتساوى مع مراكز الابتكار العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

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