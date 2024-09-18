«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تبحث مجالات التعاون مع البحرين

المصدر: المنامة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في إطار جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتوسيع نطاق استثماراتها الزراعية في مملكة البحرين ولاستكشاف فرص الأعمال المتاحة قام الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية برفقة وفد من الهيئة بزيارة إلى مملكة البحرين، مؤخراً، حيث التقى الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية والوفد المرافق له، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة – وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وذلك بالمنامة. خلال الزيارة تم بحث ومناقشة واقع وآفاق مجالات التعاون المستقبلية في المشاريع، التي تخدم المصالح المشتركة بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ووزارة المالية بمملكة البحرين، وذلك تعزيزاً للأمن الغذائي.

من جانبه أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية الدور، الذي تلعبه المؤسسات والهيئات العربية في تعزيز التعاون العربي المشترك، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في الدول العربية، بما يحقق النمو الاقتصادي المنشود، مشيداً بما تقدمه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي من إسهامات بارزة في دعم الاستثمار الزراعي، من خلال تبني المبادرات والبرامج الإنمائية، التي تصب في دعم المشاريع الاستثمارية الطموحة للقطاعات ذات الصلة في الدول العربية، وبما يعزز الأمن الغذائي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز