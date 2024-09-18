المؤسسسات الخاصة ترحب بتوظيف أصحاب الهمم من ذوي المواهب

المصدر: أبوظبي – البيان

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اختتمت فعاليات معرض توظيف أصحاب الهمم 2024 مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي جاء بالتوازي مع تنامي الجهود المبذولة توفير فرص عمل لأصحاب الهمم في دولة الإمارات، ولقي المعرض ترحيب الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص بتوظيف أصحاب الهمم من ذوي المواهب،

ووفر المعرض الفرصة لجهات التوظيف والشركات والقطاعات الحكومية، للمشاركة في إرساء حلول التوظيف الشاملة لأصحاب الهمم. وتقام الفعالية في إطار برنامج «أطمح» المستمر حالياً، وهو أول عقد للأثر الاجتماعي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة أم انكلوسيڤ، وتتماشى هذه المبادرة مع رسالة هيئة معاً الرامية إلى تعزيز المجتمعات الشاملة والتعاونية داخل إمارة أبوظبي.

واستضاف المعرض أكثر من 120 متخصصاً في الموارد البشرية والتنوع والمساواة والشمولية، بهدف تسليط الضوء على امتداد القطاع على ضرورة منح الأولوية لتوظيف أصحاب الهمم في جميع مستويات العمل، وتقديم فرص متساوية لأصحاب المواهب.

وأعلنت أم انكلوسيڤ، أول منصة رقمية معتمدة للربط بين أصحاب الهمم الإماراتيين وجهات التوظيف، ووجهت المنصة الدعوة إلى 100 إماراتي من أصحاب الهمم الباحثين عن فرص عمل للمشاركة في المعرض، وتم اعتماد جهات التوظيف، التي وفت بالتزامها بتشغيل أصحاب الهمم، ودمجهم في بيئات العمل، مثل شركتي في إف إس جلوبال، وخدمة، بصفتهما من المؤسسات الملتزمة بالشمولية ودعم أصحاب الهمم.

وقالت حفصة قدير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أم انكلوسيڤ: «نشجع المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات على توفير الفرص لأصحاب الهمم، والتواصل مع المبادرة الاجتماعية المرخصة من أم انكلوسيڤ في مختلف مراحل تجربتهم، للحصول على الدعم، وإزالة العقبات أمام بناء قوى عاملة، تواكب متطلبات المستقبل، وتضم أصحاب الهمم».

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