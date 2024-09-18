النسخة التاسعة لـ«شباب من أجل الاستدامة» تنطلق غداُ

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

9 أعوام مرت على انطلاق النسخة الأولى من منصة «شباب من أجل الاستدامة»، وتستعد «مصدر» - إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم - لإطلاق النسخة التاسعة غداً الخميس.

ونجح برنامج المنصّة في تمكين وتخريج أكثر من 900 شاب وشابّة من روّاد الاستدامة في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى إنشاء شبكة قوية من صانعي التغيير الملتزمين بمواصلة مسيرة التأثير الإيجابي. وتهدف منصة «شباب من أجل الاستدامة»، للوصول إلى مليون شاب بحلول عام 2030 من خلال توفير تجربة تعليم متنوعة وتعزيز الوعي بالمهارات اللازمة من أجل وظائف المستقبل في مجال الاستدامة، من خلال برنامجي «قادة مستقبل الاستدامة» و«سفراء الاستدامة» وأنشطة التوعية العالمية، لتسهم المنصة في ترسيخ مكانة وجهود الإمارات الرامية لتحقيق التحول في قطاع الطاقة.

«البيان» التقت نماذج وطنية مضيئة عرفت عن قرب منصة «شباب من أجل الاستدامة» وخاضت تجربة اكتسبت خلالها مهارات ومعارف ومعلومات لا يمكن نسيانها.

تخزين الطاقة

لم تتوقع شيخة محمد شريف، مهندسة الحلول الحرارية في مصدر، أن يغير برنامج شباب من أجل الاستدامة من حياتها المهنية لتكون من قادة الاستدامة المستقبلية، يتركز عمل شيخة على مشاريع البطاريات وتخزين الطاقة في «مصدر»، مع التركيز على ضمان استقرار الشبكة من خلال مصادر الطاقة النظيفة، أدت تجربتها السابقة كمتخصصة في إزالة الكربون إلى زيادة صقل خبرتها في حلول الطاقة المستدامة.

تحكي شيخة محمد شريف لـ «البيان» قصة التحاقها بمنصة شباب من أجل الاستدامة. وتقول: بدأت مع البرنامج عام 2023 لمدة سنة واليوم أنا إحدى الخريجات، التدريبات التي حصلنا عليها على مدار العام كانت عاملاً رئيسياً في فهم التحديات من حولنا والفرص التي حصلت عليها لا يمكن حصرها، كانت لدي اهتمامات بالطاقة المتجددة خلال فترة الدراسة، ولكن بعد الالتحاق بالبرنامج أصبح لدي صورة واضحة واكتسبت مهارات ومعارف مهمة، وأهمها التدريبات حول المفاوضات الدبلوماسية والطاقة المتجددة وكل ما يتعلق بالاستدامة. البرنامج يتيح لنا الفرصة للتواصل مع شبكة عالمية وشباب من مختلف دول العالم يجمعهم نفس الميول والاهتمامات بقطاعات الطاقة المتجددة والقضايا المناخية، والخبراء من مختلف دول العالم ورواد الاستدامة، وبفضل البرنامج شاركت في فعاليات مهمة منها أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في دبي، حيث كان محطة فارقة، لأنني حصلت في تلك الفترة على تدريبات مهارية مكثفة في المهارات الدبلوماسية المناخية، وبدعم من البرنامج تم اختياري مفاوضة ضمن فريق مفاوضات «COP28»، وبفضل الله قمت بدور مهم في التفاوض في إطار مسار الانتقال العادل، حيث نجحت في تشغيل برنامج العمل الانتقالي العادل في الإمارات لضمان انتقال عادل ومنصف للجميع. وساهمت جهود الفريق في التوصل إلى اتفاقية تاريخية وتم تكريمنا من القيادة الرشيدة. واختتمت شيخة حديثها مؤكدة أن البرنامج كان نقطة تحول بين الحياة الدراسية والجانب المهني وتطوير مهارتها، ووجهت نصيحة مخلصة لأبناء وبنات الإمارات بالانضمام إلى شباب من أجل الاستدامة.

تجربة جادة

تعرفت غاية الأحبابي إلى منصة شباب من أجل الاستدامة مع بداية عام 2024 لتكون أصغر سفيرة للاستدامة في برنامج Y4S الذي بدأته «مصدر»، لم يمنعها صغر عمرها من خوض تجربة جادة في التعرف إلى مصادر الطاقة النظيفة وبرنامج الإمارات لطاقة الرياح وبرامج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وغيرها.

غاية الأحبابي - الطفلة ذات الـ 13 ربيعاً، التي تم اختيارها سفيرة اليونيسف لدى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»- بدأت ناشطة بيئية ومؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي لمدة 7 سنوات، ولديها اهتمام كبير بقضايا البيئة ونشر الوعي البيئي.

وغاية الأحبابي متعددة المواهب ومعروفة بأسلوبها الدبلوماسي الذي ميزها منذ طفولتها، حيث أصبحت أصغر ممثلة لدولة الإمارات في كثير من الفعاليات، وهي أصغر رئيسة لمهرجان الشباب العالمي، ومن أبرز المتحدثين في مؤتمر أسبوع المناخ في المملكة العربية السعودية، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية في مختلف المجالات الأكاديمية والبيئية.

تقول غاية الأحبابي لـ «البيان»: اختياري ضمن «شباب من أجل الاستدامة» فرصة ممتازة للمشاركة في البرامج والأنشطة والتواصل مع المجتمع العالمي للتعرف إلى الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية والقطاعات المتعلقة بالاستدامة. والمنصة لها دور كبير في تنمية مهارات المشاركين والتفكير وحل المشكلات وزرع الثقة في قلوب المشاركين، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي في زيادة المعارف بالعلوم والمناخ والفنون والعلوم والتكنولوجيا وزادت معرفتي بمصادر الطاقة النظيفة وفهمت ماذا يعني التحول في قطاع الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز