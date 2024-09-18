اكتمال مجمع «أفينيو ريزيدنس 4» بالفرجان في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة نبني للتطوير العقاري، عن الانتهاء من بناء مشروع أفينيو ريزيدنس 4 الفاخر. حيث يقع المجمع السكني المكون من 135 وحدة سكنية في منطقة الفرجان الحيوية في دبي، ويوفر لشاغليه مسكناً هادئاً مزوداً بأساليب حياة متطورة.

وأعرب خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة نبني للتطوير العقاري، عن سعادته بالإعلان عن نجاح اكتمال مشروع أفينيو ريزيدنس 4، قائلاً إن المشروع «يعكس الالتزام الراسخ لشركة نبني للتطوير العقاري بطرح مفهوم جديد للحياة الرغيدة في دبي، إذ يمثل هذا المشروع ذروة جهودنا في توفير منازل تمتزج فيها الفخامة والراحة والابتكار، وتفخر شركتنا بتقديم تجربة معيشة مميزة تضيف معنى جديداً للرفاهية والاسترخاء في الإمارة».

يقع مشروع أفينيو ريزيدنس 4 على مسافة قريبة جداً من محطة مترو ديسكفري جاردنز، ويعد مثالاً للحياة المتكاملة من حيث الشكل والوظيفة والتصميم، إذ ترتفع أسقف الشقق لـ3.20 أمتار، وتتزين بثريات من ماركة Nemo العصرية، مع شرفات زجاجية تتيح إطلالة خلابة على أشهر معالم دبي.

ويوفر مشروع أفينيو ريزيدنس 4 للمقيمين العزلة والهدوء والخصوصية، مع سهولة الاتصال بحياة مدينة دبي الصاخبة أو الانفصال عنها، حسب الرغبة، نظراً لما يتمتع به من موقع قريب من المناطق والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة، بما في ذلك ابن بطوطة مول، ذا بيتش، دبي مارينا، جزيرة بلوواترز، ونخلة جميرا، ناهيك عن سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ما يمكّن السكان من التنقل بسهولة إلى دبي مول ووسط مدينة دبي ومطار آل مكتوم الدولي DWC.

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