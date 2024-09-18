كيماكس تفتتح مكاتب في 18 دولة انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

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خطت كيماكس العقارية، خطوة كبيرة من خلال فتح مكاتب لها في 18 دولة حول العالم انطلاقاً من دبي. يشمل هذا التوسع مزيجاً من العمليات المباشرة والشراكات الاستراتيجية، مما يعكس التزام كيماكس بتعزيز سمعة العقارات في دبي على الصعيد الدولي. يستند هذا التوسع إلى تقارير دائرة الأراضي في دبي وأبحاث كيماكس المعمقة حول الأسواق العقارية الناشئة.

إلى جانب هذا التوسع الطموح، تستعد كيماكس لإطلاق هوية جديدة وشعار جديد يعبران عن استراتيجيتها في إعادة تحديد مكانتها في السوق العالمية. تعكس هذه الهوية الجديدة رؤية الشركة ورسالتها بأن تكون رائدة في تقديم حلول استثمار عقاري ذات عوائد عالية، تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

وقال علي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كيماكس العقارية: «نحن متحمسون للإعلان عن توسعنا في 18 دولة، مما يخلق حضوراً قوياً على الساحة العالمية. تمثل هويتنا الجديدة فصلاً جديداً ومثيراً للشركة، يعبر عن النمو والابتكار والتميز. ومع هذا التوسع، نعتزم خلق فرص عمل عديدة في هذه الأسواق، مما يسهم في دعم الاقتصادات المحلية وتعزيز مكانة دبي كمركز استثماري عقاري عالمي رائد».

كما أضاف أميت داهيما، مدير الأعمال الدولية في كيماكس العقارية، والذي يشرف على هذا التوسع العالمي: «نحن نمر بمرحلة تحول كبيرة في كيماكس. يتماشى شعارنا وهويتنا الجديدة مع رؤيتنا ورسالتنا العالمية لجعل سوق العقارات في دبي أكثر جذباً وسهولة للوصول على نطاق دولي».

يشكل توسع كيماكس العقارية على الصعيد العالمي، مدعوماً بهويتها وشعارها الجديد، خطوة جريئة نحو تعزيز حضورها الدولي. ومع تركيز واضح على الابتكار وخلق الوظائف وجعل سوق العقارات في دبي أكثر سهولة للمستثمرين العالميين، فإن كيماكس ماضية في مسار نمو ونجاح مذهل في القطاع العقاري العالمي.

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