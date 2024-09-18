"دبي المالي العالمي" يعزز مكانته وجهة مفضلة لشركات الوساطة العالمية

المصدر: وام

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عزز مركز دبي المالي العالمي، مكانته ليصبح الخيار المفضل لأشهر شركات الوساطة الدولية في دولة الإمارات، من خلال استقطاب 70 شركة مسجلة الآن في المركز.

ووفق بيان صحفي صادر عن المركز اليوم، حصلت 12 شركة وساطة في عام 2023 على ترخيص لمزاولة أعمالها من سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي.

ويعكس هذا النمو بحسب المركز الفرص المتاحة للوسطاء، حيث تأتي معظم الشركات الجديدة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وتصنف خمس من شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي بين أكبر 10 شركات وساطة بين المتعاملين على مستوى العالم من حيث الحجم، وتشمل "بي جي سي بروكرز إل. بي."، و"جي إف آي سيكيوريتيز ليمتد"، و"إنتر أكتيف بروكرز"، و" تي بي أي سي أيه بي ليمتد"، و"تراديشن ليمتد"، و"فانتاج كابيتال ماركتس"، وتقوم هذه الشركات وغيرها في مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تنفيذ صفقات التداول والوساطة.

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن استمرار الزخم يؤكد جاذبية دبي كمركز عالمي للخدمات المالية والعروض القيمة ذات المستوى العالمي التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي للاعبين في القطاع، مشيرا إلى أن القاعدة الكبيرة المكونة من 70 شركة وساطة دولية، تؤكد التزام المركز بتعزيز مكانة دبي كسوق مالي عالمي رائد.

يذكر أن مركز دبي المالي العالمي، أعلن عن تحقيق نمو قياسي في النصف الأول من عام 2024، مسجلاً إجمالي 6,153 شركة نشطة، بزيادة كبيرة قدرها 24% على أساس سنوي من 4,949 شركة في عام 2023.

وتضمن هذا الإجمالي 820 شركة جديدة مرخصة ومسجلة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ بزيادة بلغت 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يجعله أكبر تجمع للشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومنارة للأسواق سريعة النمو والتطور في المنطقة.

وتقدم شركات الوساطة مجموعة واسعة من الخدمات حيث تربط بين المشترين والبائعين بهدف إتمام معاملاتهم، منها على سبيل المثال الأسهم والدخل الثابت والسلع.

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