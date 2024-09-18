1.5 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً» في مصارف الإمارات

المصدر: وام

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استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم"، على 57.1% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة خلال النصف الأول من العام بقيمة 1.538 تريليون درهم من إجمالي الودائع البالغ قيمتها 2.692 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع ذات الحجم الكبير "أكثر من 20 مليون درهم" سجلت زيادة نسبتها 11.2% مقارنة بنحو 1.38 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.

وبحسب الإحصائيات، بلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 334.03 مليار درهم أو ما نسبته 12.4% من إجمالي الودائع، بزيادة نسبتها 15.9% مقارنة بنحو 288.3 مليار درهم في يونيو 2023.

وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.6% من الإجمالي بقيمة 365.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 15.3% مقارنة بنحو 316.9 مليار درهم في يونيو 2023.

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 138.5 مليار درهم بنسبة 5.2% من إجمالي الودائع بنهاية يونيو الماضي، وبزيادة نسبتها 14.3% مقارنة بنحو 121.4 مليار درهم في يونيو 2023.

ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في يونيو الماضي، إلى نحو 4.1 % أو ما يعادل 110.1 مليار درهم، بنسبة نمو 15.4% مقارنة بنحو 95.4 مليار درهم في يونيو 2023.

وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.6% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 205.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 16.7% مقارنة بنحو 176.3 مليار درهم في يونيو 2023.

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