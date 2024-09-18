غرفة دبي العالمية تعرف بفرص توسع الشركات في أسواق تنزانيا وأوغندا

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، بهدف تسليط الضوء على فرص توسع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في أسواق تنزانيا وأوغندا، وذلك بحضور أكثر من 100 ممثل لشركات القطاع الخاص في الإمارة.

واستعرضت الفعالية سبل التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكلٍ من تنزانيا وأوغندا، وذلك عبر سلسلة من العروض التقديمية، وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء ومختصين.

وقال حسن الهاشمي نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال في دبي على التوسع والنجاح في الأسواق العالمية الواعدة، ونحرص على إتاحة الفرص أمامها لبناء شراكات مثمرة، ترسخ من آفاق نموها واستدامة أعمالها. ونقدم من خلال هذه اللقاء على طرح واقع معطيات الأسواق المستهدفة، والتعريف بآليات ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية فيها».

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، مع التركيز على الفرص التجارية المتاحة في تنزانيا وأوغندا. وأعقب ذلك جلسة حوارية تفاعلية، تناولت فرص التجارة والاستثمار الواعدة في السوقين.

ويحظى المشاركون في هذه اللقاء بمعلومات معمقة حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة، عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال، وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.

وتشكل مخرجات فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية، إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتتكامل جهود غرفة دبي العالمية في تنظيم «فرص الأعمال تحت المجهر»، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في دبي، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

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