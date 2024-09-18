علامة HONOR توسع حضورها في دول الخليج العربي بافتتاح متجر تفاعلي رائد في دبي

المصدر: البيان

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أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً عن افتتاح أول متجر تفاعلي لها في الإمارات العربية المتحدة في دبي فستيفال سيتي مول، ما يشكل لحظة مهمة في استراتيجية توسع العلامة التجارية في الإمارات.

يعد هذا المتجر الجديد دليلاً على توافق HONOR مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي، والتي تسعى إلى جعل الدولة رائدة عالميًا في الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، يبرز افتتاح المتجر التزام HONOR بتعزيز التعاون المحلي وتطوير نظام بيئي قوي للشركاء. من خلال التعاون مع الموزعين وتجار التجزئة ومقدمي الخدمات المحليين، لا تعزز HONOR وجودها في السوق فقط، بل تدعم أيضًا نمو قطاع التجزئة المعتمد على التكنولوجيا في المنطقة.

وعلق لورانس لي - مدير HONOR GCC - قائلاً: "يُعد إطلاق أول متجر تجزئة تفاعلي لنا في الإمارات لحظة محورية في استراتيجية توسع HONOR في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا المتجر ليس مجرد مساحة للبيع بالتجزئة؛ بل هو محطة رئيسية في مهمتنا لتعزيز وجود HONOR في السوق. من خلال إنشاء بيئة مخصصة حيث يمكن للعملاء التفاعل مباشرة مع أحدث ابتكاراتنا، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب تقنية استثنائية وتوسيع وجودنا في واحد من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم."

يقع متجر HONOR على الطابق الأول من دبي فستيفال سيتي مول، ويمتد على مساحة 126 متر مربع، حيث يعيد تعريف تفاعل العملاء وإمكانية الوصول إليهم. يتميز تصميم المتجر بالأناقة واستخدام مواد الجدران المطورة 4.0؛ ما يخلق أجواءً فاخرة وراقية تعزز التجربة البصرية والحسية للزوار.

يشمل تصميم المتجر عروضًا موسعة للمنتجات مع وحدات عرض مخصصة، بما في ذلك جدران الإكسسوارات والساعات، والتي تم تصميمها بشكل استراتيجي لتحسين تجربة التسوق وجذب اهتمام العملاء، كما يخصص المتجر مساحة مميزة تتيح للعملاء الانغماس في أحدث منتجات وتقنيات HONOR، ويهدف إلى تعزيز العلاقة بين العملاء والعلامة التجارية من خلال توفير سهولة الوصول إلى الابتكارات الحديثة. عاكسًا التزام HONOR بالابتكار والريادة في المنتجات، يقدم المتجر عروضًا حصرية على المنتجات الرائدة مثل HONOR Magic V3 وHONOR MagicPad 2، ما يمنح العملاء الفرصة لتجربة أحدث التطورات التكنولوجية للعلامة التجارية بشكل مباشر.

يفتتح متجر HONOR أبوابه رسميًا في 13 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى الخصومات على المنتجات، سيقدم المتجر مجموعة متنوعة من العروض على الخدمات، وتشمل هذه العروض واقي شاشة ولاصقة خلفية فنية مجانية لأي طراز، نقش ليزر مجاني على هواتف HONOR، وخدمات تنظيف وصيانة وترقية للنظام مجانًا لهواتف HONOR، ولن يكون هناك أي تكاليف للعمالة في خدمات الصيانة على هواتف HONOR، وسيحصل العملاء على ملحقات مجانية أو هدايا صغيرة عند إتمام أعمال الصيانة.

يقع المتجر في الطابق الأول ويعمل وفقًا لساعات عمل المول المعتادة - من 10:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 10:00 صباحًا حتى 01:00 صباحًا من الجمعة إلى الأحد.

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