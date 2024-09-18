موانئ دبي العالمية تُبرم شراكة مع «نيدبنك» لتقديم حلول التمويل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

المصدر: البيان

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أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" و"نيدبنك" شراكةً في مجال تمويل الموردين، ومن المتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تواجه تحديات توفر رأس المال العامل من مزايا الشراكة الجديدة.

وتشمل الشراكة مبادرات في تمويل الموردين عبر "دي بي ورلد" ضمن سلاسل التوريد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واتفاقية لتقاسم المخاطر بهدف تعزيز امكانات توفر التمويل التجاري للشركات في المنطقة. وستُمكّن حلول التمويل التجاري هذه الشركات من نقل بضائعها بشكل أسرع وإلى مسافات أبعد، مما سيساعدها في تحسين رأس مالها العامل وتدفق التجارة.

ويأتي جزء كبير من حركة التجارة في المنطقة من شركات تواجه تحديات في الحصول على حلول التمويل التجاري التي تسمح لها بالاستفادة من فرص التجارة العالمية، وتتمثل هذه العقبات في التوافر المحدود للبيانات حول الأهلية الائتمانية، فضلاً عن الافتقار إلى الشفافية والتحكم بمعاملات التجارة الأساسية، مما يزيد من المخاطر المحتملة في سلاسل التوريدد. ولإزالة هذه العقبات، دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية منصتها للتمويل التجاري لرأب الفجوة وربط الشركات بالمؤسسات المالية وتوفير تسهيلات التمويل التجاري مباشرة من ميزانيتها العمومية.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: "تمثل شراكتنا مع نيدبنك خطوة مهمة في اتجاه مواجهة تحديات التمويل التجاري التي أثرت على إمكانات نمو الشركات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن خلال الدمج بين قدراتنا اللوجستية والحلول المالية المبتكرة، سنتمكن من تمكين الموردين من تحقيق النجاح، وفي نفس الوقت، تعزيز نظام تجاري أكثر شفافية وكفاءة. ويُبرز هذا التعاون التزامنا بتطوير التجارة وفتح آفاق الفرص للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة".

من جانبه، قال أنيل بوسمان، المدير التنفيذي للمجموعة في نيدبنك سي آي بي: "تسلط شراكتنا مع ذراع التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية الضوء على التزام نيدبنك بتعزيز النمو المستدام ودعم التعافي الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في التمويل المهيكل وشبكة دي بي ورلد للخدمات اللوجستية، نرى أنفسنا في وضع مميز لمواجهة تحديات التمويل التجاري في المنطقة. وسوف يُحسّن هذا التعاون تدفق التجارة ويٌمكّن الشركات من التعامل مع البيئة الاقتصادية بشكل فعّال، وإطلاق فرص نمو جديدة. وتوضح هذه الشراكة كيفية الاستفادة من خبرات منظومتنا الفريدة في تشكيل المشهد التجاري وتوليد نمو مستدام".

وأكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول وعضو مجلس إدارة قسم التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية، أن الشراكات مع مؤسسات مثل نيدبنك تُعد أمرًا بالغ الأهمية ضمن جهود المجموعة في تسهيل حصول الموردين على التمويل. وأضاف: "تمكننا قدراتنا على دمج حلول التمويل التجاري مع القدرات اللوجستية لمجموعة موانئ دبي العالمية من تقديم حل اقتصادي للشركات، صُمم أساساً لتلبية احتياجاتها، مع تعزيز شفافية التعاملات التجارية الأساسية، وبالتالي توفير راحة البال للمؤسسات المالية الشريكة مثل نيدبنك. وسيساهم التدشين الناجح لبرنامج تمويل التجارة المستدام مع نيدبنك ونقاشاتنا المتواصلة حول المشاركة في المخاطر في تحقيق مهمتنا".

وأشارت بيليندا مونجر، المديرة التنفيذية لقسم المبيعات في قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في نيدبنك، إلى الأهمية الكبيرة لمسألة الثقة في التعاملات التجارية. وقالت: "تمثل شراكتنا المصرفية مع مجموعة موانئ دبي العالمية أساساً قوياً لطموحاتنا المشتركة، ما يعني تعزيز النمو في حركة التجارة العالمية وتقوية عنصر الابتكار لتحقيق النجاح المشترك، مع رسم معالم مسارنا نحو التقدم المستدام في الأسواق العالمية".

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، نفذت منصة تمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية برنامجاً لتمويل سلاسل التوريد على منصتها بحيث يؤدي نيدبنك دور المُموّل، ما يتيح للموردين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إمكانية الوصول إلى المدفوعات المبكرة لمستحقاتهم التي تمت الموافقة عليها. ويتعامل هذا البرنامج مع قيود رأس المال العامل التي يواجهها الموردون، ويوفر خيار تمويل أكثر فعالية من ناحية التكلفة مقارنة بالحلول التقليدية المتوفرة في الأسواق.

كما وقع نيدبنك وذراع التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقية لتقاسم المخاطر في المعاملات ذات المنفعة المتبادلة، وبالتالي زيادة إجمالي الائتمان المتاح للمتعاملين. ومن بين هذه المبادرات برنامج المزارع الافتراضي، الذي أنشأته شركة "سبيشالايزد أغري سولوشينز" المتخصصة في الأعمال الزراعية. ومن خلال هذا البرنامج، تتعاون ذراع التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية ونيدبنك في توفير الائتمان للمزارعين، وضمان حصولهم على رأس المال العامل اللازم لعملياتهم اليومية. ويُجسد هذا البرنامج، الذي تم تنفيذه على مدار مواسم المحاصيل الزراعية الاثني عشر الماضية، تأثير حلول التمويل التجاري المهيكلة على الأداء الاقتصادي.

وتساهم هذه الجهود التعاونية بين مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" و"نيدبنك" في تسهيل التدفق التجاري وتغيير مفهوم المُمكن للجميع.

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