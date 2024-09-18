2.33 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.33 مليار درهم تمت عبر 982 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 767 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 61 مبايعة لأراضٍ، و631 مبايعة لوحدات سكنية و75 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة معيصم الثانية المبيعات من حيث القيمة بـ104 ملايين درهم عبر 7 صفقات، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 96 مليون درهم نتجت عن 25 صفقة، وثالثاً منطقة إعمار الجنوب بـ82 مليون درهم عبر 68 صفقة، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 50 صفقة بقيمة 80 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة الصفوح غاردنز بقيمة 79 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 473 مليون درهم تمت عبر 173 معاملة، منها 57 رهناً لأراضٍ، و106 رهونات لوحدات سكنية، و20 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 42 هبة بقيمة 177 مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشقق حافظت على مكانتها بصفتها الخيار السكني الأكثر طلباً في دبي، حيث مثلت 77% من إجمالي معاملات إعادة البيع.

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