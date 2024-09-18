«إيفزا دبي» راعياً رئيسياً للمؤتمر الدولي الـ10 لمنظمة المناطق الحرة

المصدر: دبي ـ وام

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أعلنت «إيفزا دبي»، مجتمع المناطق الحرة في دبي، مشاركتها كراعٍ رئيسي للمؤتمر الدولي العاشر للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي سيعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، في مركز مؤتمرات مدينة جميرا، في دبي.

وتُعقد فعاليات الدورة العاشرة للمؤتمر، تحت شعار «المناطق الاقتصادية والهياكل الاقتصادية العالمية المتغيرة - استكشاف آفاق جديدة للاستثمار». وقال مارتن جي بيدرسن الرئيس التنفيذي لـ«ايفزا»، إن المؤتمر يعد تجمعاً محورياً لمجتمع المناطق الحرة العالمي، مشيراً إلى أن استضافة دولة الإمارات، وتحديداً إمارة دبي يؤكد ما تمثله الدولة كونها قوة اقتصادية عالمية تجذب استثمارات أجنبية كبيرة.

وقال الدكتور سمير الحمروني، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، إن المؤتمر يمثل حدثاً أساسياً لمجتمع المناطق الحرة العالمي ومنصة للحوار والتعاون والابتكار، مشيرا إلى أن النسخة العاشرة تمهد الطريق لمستقبل مزدهر للقطاع.

وأكد أن المناطق الحرة ستستمر في لعب دور حاسم في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير، لافتا إلى الشراكة الإستراتيجية مع منظمة المناطق الحرة العالمية للعمل معا، على استكشاف سبل جديدة للنمو والاستثمار، وضمان بقاء المناطق الحرة في طليعة التحول الاقتصادي.

ويتضمن المؤتمر العالمي مجموعة من المناقشات التفاعلية، وورش العمل المصممة لتعزيز التعلم والتواصل وتبادل الاستشارات، التي تهدف إلى تبادل المعرفة إضافة إلى الاطلاع على أفضل الرؤى حول فرص الاستثمار الجديدة.

ومن المتوقع، مشاركة ممثلي أكثر من 100 دولة وأكثر من 2000 من قادة الأعمال العالميين والإقليميين، وممثلي المناطق الحرة والخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم بالمؤتمر. ويعد المؤتمر أكبر تجمع لخبراء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في العالم.

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