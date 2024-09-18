مطار الشارقة يشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول التعاون

المصدر: الشارقة ــ البيان

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أعلن مطار الشارقة الدولي عن مشاركته في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول، والذي يُعقد في العاصمة العمانية مسقط اليوم. ويأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مطارات دول المجلس وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع النمو السريع في حركة السفر والنقل الجوي بالمنطقة، مساهمةً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومواكبةً للتحديات والفرص التي تفرضها المتغيرات العالمية في قطاع الطيران.

وذكر علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي أن المشاركة تعكس التزام مطار الشارقة بتعزيز التعاون بين مطارات دول التعاون لدعم قطاع الطيران إقليميا ودوليا، ولتقديم خدمات أكثر تميزاً وريادة للمسافرين واستجابة لمتطلبات الاستدامة في قطاع السفر والطيران.

وأكد الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ«مطارات عُمان»، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات في دورته السابقة، أن التعاون بين مطارات دول الخليج جوهري لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المتكامل لقطاع الطيران. وأضاف: «إن التعاون بين مطارات دول التعاون لا يعزز فقط من التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، بل يسهم في ترسيخ مكانتها كمحور رئيسي في حركة الطيران العالمية».

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