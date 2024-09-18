«إكسبو الشارقة» يستعرض فعالياته خلال المشاركة بمعرض بانكوك للمجوهرات

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك مركز إكسبو الشارقة في فعاليات الدورة الـ 70 من معرض بانكوك الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وإبراز جهوده في تطوير صناعة المعارض، لا سيما من خلال تنظيمه لمعارضه المتخصصة في قطاع المجوهرات والساعات.

وخلال لقاءاته مع كبار العارضين ومسؤولي الأجنحة المشاركة قدم سلطان شطاف، المدير التجاري في إكسبو الشارقة إضاءة على جهود المركز في الارتقاء بصناعة المعارض المتخصصة والنجاحات، التي حققها في قطاع المجوهرات، من خلال معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض جواهر الإمارات، ودورهما في تعزيز مكانة الشارقة كمركز حيوي لتجارة وتصنيع المجوهرات في المنطقة.

ولفت إلى أن معرض بانكوك الدولي للمجوهرات يعتبر واحداً من أهم المعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات، وشكلت مشاركة إكسبو الشارقة بالحدث منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، واستقطاب المزيد من الشركات للمشاركة في الفعاليات والأحداث، التي ينظمها المركز في مجال الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن وفد المركز قدم شرحاً أمام عدد من الجهات المشاركة حول أجندة معارضه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز