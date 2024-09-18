تضاعف قيمة 85 % من مجمعات الفلل بدبي في 4 سنوات

المصدر: دبي ــ مشعل العباس

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قالت «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية إن 85% من مجمعات الفلل في دبي تضاعفت قيمتها بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل 4 سنوات، مؤكدة أن المكاسب الرأسمالية لقطاع العقارات السكنية في الإمارة حافظت على زخمه القوي، ليتجاوز توقعات السوق.

وأضافت «فاليو سترات»، في تقريرها الخاص بشهر أغسطس أن مؤشر (ValuStrat Price Index) لشهر أغسطس سجل 186.1 نقطة، بزيادة 28.8% على أساس سنوي، مع زيادة شهرية قدرها 2.2%، وصعدت قراءة المؤشر الخاص بالفلل إلى 237.7 نقطة، والشقق 152.5 نقطة، مقارنة بـ100 نقطة أساس في يناير 2021.

مكاسب رأسمالية

وبحسب «فاليو سترات»، التي تعتمد بياناتها على سلة ثابتة من العقارات تمثل السوق حسب وصفها، فإن 85% من مجتمعات الفلل في دبي تضاعفت قيمتها بأكثر من الضعف مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات، كما تجاوزت الأسعار القمم السابقة في العقد الماضي، حيث تضاعفت قيمة فلل نخلة جميرا تقريباً منذ عام 2014.

وبلغت المكاسب الرأسمالية للفلل 2.4% على أساس شهري و33.5% على أساس سنوي. وتم تسجيل أفضل أداء سنوي للفلل في المناطق الأكثر طلباً مثل نخلة جميرا (42.9%) وجزر جميرا (42.4%) ودبي هيلز إستيت (36.9%) وتلال الإمارات (34.3%).

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2%، لتحافظ على نمو سنوي قياسي بلغ 24.4%، ومن بين المناطق التي حققت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق مقارنة بالعام الماضي ديسكفري جاردنز (34.2%)، ذا جرينز (33.6%)، نخلة جميرا (30.3%)، وذا فيوز (30%).

«الجاهزة» مقابل «على الخارطة»

وسجلت عقود المنازل على الخارطة نمواً بنسبة 3.4% شهرياً و46.4% سنوياً، وهو ما يمثل ما يقارب ثلاثة أرباع جميع مبيعات المنازل خلال الشهر. ومع ذلك، انخفض حجم معاملات المنازل الثانوية الجاهزة بنسبة 15.8% على أساس شهري لكنه ظل أعلى بنسبة 10.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

المنازل الفاخرة

كان هناك 13 معاملة للعقارات الجاهزة التي يزيد سعرها على 30 مليون درهم، في نخلة جميرا، وتلال الإمارات، وجزيرة جميرا باي، ودبي هيلز إستيت، وجزيرة بلو ووترز، وجميرا غولف إستيتس، وديستريكت ون.

أفضل المطورين

وتصدرت قائمة المبيعات لشهر أغسطس العقارات السكنية التي طورتها إعمار (22.5% مرتفعة من حصة 13% في فبراير الماضي) وشوبا (8.7%) وعزيزي (5.8%) وداماك (5.5%) ودانوب (5.2%)، وميراس للتطوير (3.5%)، وسامانا (3.4%).

أفضل المواقع

وشملت أهم المواقع التي شهدت معاملات على المخطط (الخارطة)، المشاريع الواقعة في قرية جميرا الدائرية (9.6%)، ودبي الجنوب (8.3%)، وذا فالي (7.7%)، في حين أن غالبية المنازل الجاهزة المباعة كانت في قرية جميرا الدائرية (7.2%)، وخليج الأعمال (5.7%)، ودبي مارينا (5.3%)، ووسط مدينة دبي (5.3%).

سعر القدم للفلل

وبحسب التقرير، لا تزال منطقة نخلة جميرا تسجل أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 5,629 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.9% على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 28,1 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 4,170 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الفيلا القياسية 70,8 مليون درهم.

وتقدمت منطقة جزر جميرا إلى المرتبة الثالثة متفوقة على منطقة دبي هيلز إستيت، بمتوسط سعر 2,521 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 42.4% على أساس سنوي محققة ثاني أفضل أداء بعد نخلة جميرا، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 13,3 مليون درهم.

سعر القدم للشقق

وأظهرت بيانات التقرير، أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للشقق، عند 3,355 درهماً للقدم المربعة بارتفاع بنسبة 18.6% على أساس سنوي، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3,1 ملايين درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 2,170 درهماً للقدم المربعة، فيما يبلغ متوسط سعر الشقة القياسية 1,8 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1,993 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3,4 ملايين درهم.

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