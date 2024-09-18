شراكة بين «دو» و«هواوي» لتمكين الشباب الإماراتيين

المصدر: دبي - البيان

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استضافت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، زيارة تعليمية لمدة يومين بالتعاون مع شركة «هواوي»، لمجموعة من المتدربين الطلاب بالجامعات الإماراتية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز عملية التوطين وتمكين المواطنين الشباب.

وتأتي تلك المبادرة في إطار التزام «دو» المستمر بالعمل على تطوير الجيل القادم من الشباب الإماراتيين، بما ينسجم مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز استدامة الوظائف ودعم جهود التطور المهني.

ويعكس التعاون مع شركة «هواوي» الجهود التي تقوم بها «دو» لإلهام الجيل القادم من المواطنين وتوجيههم نحو تحقيق أهدافهم المهنية الواعدة.

وشارك في الزيارة طلاب يمثلون عدداً من أبرز الجامعات في الدولة، ومن بينها جامعة زايد، وجامعة الإمارات، والجامعة الأمريكية في دبي، وكلية التقنية العليا، وجامعة دبي. حيث أتيح للطلاب، الذين يعتزمون التخصص في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية، الفرصة لاستكشاف التطبيقات العملية لدراستهم الأكاديمية، والتعرف عن قرب على منظومة العمل المهنية المحترفة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الرواد من خبراء قطاع الاتصالات.

وقالت فاطمة العفيفي، مدير إدارة تنفيذي لقسم تجارب الموظفين والتحول الرقمي للموارد البشرية في «دو»: «تُظهر هذه المبادرة، بالتعاون مع هواوي، مدى جهودنا في استثمار النمو الاجتماعي والاقتصادي لتعزيز التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث نُركز من خلال تلك المبادرة على تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة حول عمليات دو التشغيلية، وعرض كافة المجالات المهنية المتنوعة التي يمكن أن يُوفرها قطاع الاتصالات، لتوجيه اهتماماتهم الأكاديمية نحو المهن الحيوية المطلوبة. ومن خلال المواءمة بين الموهبة ومتطلبات سوق العمل، فإننا لا نوجههم فقط نحو الوظائف المتميزة، بل نساهم أيضاً وبشكل كبير في تعزيز اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات».

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