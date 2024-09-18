سلطان بن سليم لـ «البيان»: 136 مليار درهم إجمالي استثمارات «دي بي ورلد» حول العالم

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، أن حجم الاستثمارات المخصصة لتنفيذ الخطط التوسعية للمجموعة عالمياً سيبلغ في عام 2024 أكثر من 7.37 مليارات درهم (ملياري دولار)، بينما سيبلغ حجم القيمة الاستثمارية لمشاريع المجموعة حول العالم، أي إجمالي استثمارات محفظتها المتنوعة، أكثر من 136 مليار درهم (37 مليار دولار)، مشيراً إلى أن المجموعة تعمل في 78 دولة على ست قارات.

وأضاف سلطان بن سليم لـ«البيان»: إن الاستثمارات المخصصة لتنفيذ الخطط التوسعية والتي تبلغ ملياري دولار سيتم ضخها بشكل رئيسي في دولة الإمارات بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (أفريقيا)، «فريزر ساري دوكس» (كندا).

لندن جيتواي

وقال سلطان بن سليم إن زيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى مجمع ميناء لندن جيتواي للخدمات اللوجستية التابع للمجموعة في المملكة المتحدة أخيراً، تعزز التزام المجموعة بمواصلة تطوير عملياتها.

وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية تسعى لترسيخ مكانة ميناء ساوثهامبتون كواحد من أكبر ثلاثة موانئ في المملكة المتحدة، مع التركيز على تطبيق معايير جديدة للابتكار والكفاءة على امتداد شبكتها اللوجستية العالمية.

وقال بن سليم في معرض شرحه لتفاصيل الاستثمارات الكبيرة المنفذة بهدف تعزيز القدرات في محطة حاويات «ساوثهامبتون جيتواي»: تعد محطة حاويات ساوثهامبتون إحدى الأصول المهمة في رحلة التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى شركة لوجستية رائدة ومتكاملة. مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة نمو محطة الحاويات، لضمان استمرار ريادتها على صعيد الاستدامة، وذلك بالتوازي مع جهودها المشتركة الهادفة إلى تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.

وأوضح سلطان بن سليم أن التحسينات الأخيرة في محطة حاويات ساوثهامبتون تشمل تركيب أربع رافعات رصيف جديدة، وإدخال ناقلات سرجية هجينة، وتطوير مجمع بوابات جديد يتيح الوصول إلى سفينتين بسعة 24.000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً في وقت واحد، تعاملت محطة الحاويات مع 1.8 مليون حاوية نمطية في عام 2023.

وفي إطار المسيرة المتواصلة لمجموعة موانئ دبي العالمية نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية، تقود المجموعة مبادرات مهمة عبر عملياتها في ميناء ساوثهامبتون، بما يشمل التحول نحو استخدام وقود الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين، وتجربة تحول نموذجي لزيادة الشحن بالسكك الحديدية، وتزويد السفن بالطاقة الكهربائية في الموانئ.

وإلى جانب العمليات الجارية في «لندن جيتواي»، تمثل هذه الجهود أساساً مهماً لترسيخ مكانة مجموعة موانئ دبي العالمية كمزود رائد للخدمات اللوجستية الأكثر استدامة في المملكة المتحدة.

أفريقيا

وفي إجابته على سؤال حول مواصلة المجموعة تنفيذ توسعها في العديد من المناطق حول العالم، وأبرز ملامح خططها لا سيما في القارة الأفريقية، قال بن سليم: إن أفريقيا قارة نزخر بالإمكانات، ولكنها تواجه تحديات متأصلة في المناخ الاقتصادي والجيوسياسي المتغير، مشيراً إلى أن موانئ دبي العالمية تدرك مزايا القارة السمراء، وتلتزم بدعم النمو الاقتصادي لا سيما أن أفريقيا تمثل 3% فقط من التجارة العالمية حالياً الأمر الذي يشير إلى الإمكانيات غير المستغلة.

وأضاف بن سليم: «إن أفريقيا بحاجة إلى أن تتحرر من قيود الاعتماد على السلع الأساسية وتعزيز الاقتصادات المتنوعة والمرنة. وقد رسم التقرير الرابع «التجارة في مرحلة انتقالية»، الذي تعده الذراع التجارية لمجموعة الايكونوميست سنوياً، بتكليف من مجموعة موانئ دبي العالمية، صورة واعدة لعام 2024.

حيث يتوقع قادة الأعمال نمواً كبيراً في حركة التجارة بين البلدان الأفريقية، وتوقع نحو 30% منهم أن تكون أفريقيا ثالث أكبر سوق لهم بعد أوروبا وأمريكا الشمالية».

التجارة العالمية

وأكد بن سليم أن المجموعة تسعى باستمرار إلى تحسين تدفق التجارة العالمية وتغيير مفهوم الممكن بالنسبة للمتعاملين والمجتمعات التي تخدمها على مستوى العالم، حيث يعمل في المجموعة فريق متخصص ومتنوع ومحترف يتكون من أكثر من 115000 موظف من 160 جنسية مختلفة.

وتعمل المجموعة على تعزيز شبكتها وحضورها العالمي، وترقية ما تقدمه من خدمات ذات قيمة لا مثيل لها للمتعاملين الذين يسعون إلى تعزيز الروابط التجارية القائمة أو دخول أسواق جديدة.

وأوضح أن موانئ دبي تحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة المتميزة لتعزيز اقتصاد دولتنا، حيث قامت ببناء منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتنمية المهنية التي صممت لدعم تحقيق الهدف الاستراتيجي للمجموعة في بناء ورعاية أجيال إماراتية شابة تقود الابتكار والتغيير في قطاعات اقتصادية رئيسية.

أمان واستدامة

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة العمل على تطوير قطاع تجارة عالمي أكثر أماناً واستدامة، بما يرتقي بأدائه وسلامته وتنافسيته، حيث تتمتع مجموعة «دي بي ورلد» بحضور قوي ومهم على خريطة التجارة والخدمات اللوجستية العالمية، من خلال حلولها المتكاملة والمبتكرة، وخبراتها المتميزة في الشحن، لدعم المتعاملين الرئيسيين أمام التحديات التي تواجه عمليات سلاسل التوريد، والتخفيف من عملياتها الممتدة، مشيراً إلى أن قطاع التجارة يتطلب عملية تحديث مستمرة للتشريعات، وتطوير البنى التحتية، وفق أعلى المعايير العالمية، لذلك تركز مجموعة «دي بي ورلد» على الاستثمار في توسيع قدراتها اللوجستية، لتقديم مجموعة حلول متكاملة أكثر شمولية لخدمة أصحاب البضائع، عبر مختلف القطاعات، وفي العديد من المناطق والبلدان، لا سيما في الأسواق النامية.

وقال بن سليم إنه رغم استمرار الظروف غير الاعتيادية، والتغير الحاصل في منظومة التجارة العالمية، إلا أننا نحرص على إقامة شراكات متعددة الأبعاد، بهدف تعزيز الروابط التجارية حول العالم.

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