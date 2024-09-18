4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استقر مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 4400 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4395.2 نقطة، بدعم أداء قطاعات الاتصالات والصناعة والسلع الاستهلاكية.

واستحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 53.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 265.5 مليون درهم، وهي «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«تاكسي دبي» و«دريك آند سكل» بسيولة ناهزت 141.4 مليون درهم. و

تصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 13 سهماً بالسوق مرتفعاً 10%، وصعدت في سوق دبي أسهم «سبينس» 6.01%، و«بنك السلام - البحرين» 2.4%، و«العربية للطيران» 1.5%، و«دو» 1.24%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 91.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 75.55 مليون درهم.

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.41% إلى مستوى 9427.71 نقطة، ليربح السوق نحو 18 مليار درهم.

وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 280.4 مليون درهم متصدراً ارتفاعات السوق بـ 12.35% ليغلق عند 3.64 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً أكثر من 161 مليون درهم، ثم «مدن القابضة» بسيولة 110.9 ملايين درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم غذاء القابضة 5%، ومجموعة أغذية 4.4%، ومنازل 3.7%، وأدنوك للإمداد 2.7%.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ 1.6 مليار درهم في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.33 مليار درهم في سوق أبوظبي، و265.5 مليون درهم في سوق دبي.

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