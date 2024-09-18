الفجيرة تستضيف معرض «إثراء» لتوطين القطاع المالي للمرة الأولى

المصدر: الفجيرة - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وعدد من كبار الشخصيات من قادة القطاع، تنطلق يوم 26 سبتمبر، النسخة الخامسة من معرض «إثراء» للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع حكومة الفجيرة، متمثلة بدائرة الموارد البشرية وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

ويستهدف المعرض توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الإمارة للكوادر الوطنية، من حملة شهادات الثانوية العامة والمؤهلات العليا، ضمن تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.

وقال محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، إنه بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تتم استضافة معرض «إثراء»، في الإمارة، لدعم وتعزيز جهود التوطين، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة، كما يساهم في تدعيم هذا القطاع الحيوي بكفاءة الكوادر الوطنية من أبنائها.

وأضاف أن المعرض يعد بوابة وصل بين المؤسسات المالية، والخريجين، وذوي الكفاءات في المجالات المتنوعة، كالاقتصاد وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة.

وقالت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، إن المعهد يسعى ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للقطاع المصرفي والمالي، تعزيز تنافسية القطاع وتمكين وتأهيل الكوادر الإماراتية، للالتحاق بوظائف قيادية، وتوفير فرص تدريبية متنوعة.

ووجهت الدعوة للشباب المواطنين لزيارة المعرض، ومقابلة الشركات، والاستفادة من الوظائف المتوفرة والفرص التدريبية التي ستفتح لهم آفاق المستقبل. ويهدف معرض «إثراء» إلى تعزيز التوطين في القطاع المالي، الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

ويسعى المعرض إلى بناء جسر للتواصل بين الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة والشركات والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة. يقام المعرض في يوم 26 سبتمبر الجاري بمقر فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، بمشاركة أكثر من 20 جهة ومؤسسة، من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة.

ويعد منصة مثالية، لعقد مقابلات عمل فورية، وتوفير فرص تدريبية متقدمة، ما يضمن حصول المتقدمين على المهارات اللازمة لقيادة هذا القطاع الحيوي.

ويأتي المعرض ضمن مبادرة «إثراء» الهادفة لدعم توطين القطاع المالي، عبر توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين، ورفع نسب التوطين في القطاع المالي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الفرص الوظيفية، وتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وإشراك المزيد من الشباب في رسم معالم اقتصاد المستقبل.

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