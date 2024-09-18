مطارات أبوظبي و«الاتحاد» تنضمان إلى برنامج للإعاقات غير المرئية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «مطارات أبوظبي» وشركة «الاتحاد للطيران» إطلاق برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية» في مطار زايد الدولي، وعلى متن رحلات «الاتحاد للطيران».

وبات برنامج «دوار الشمس للإعاقات غير المرئية»، وهو برنامج معترف به عالمياً للإعاقات غير المرئية، متوفراً اليوم في مطار زايد الدولي، ويتيح هذا البرنامج للمسافرين الذين يواجهون تحديات خاصة، مثل التوحد، والألم المزمن أو القلق، إعلام الموظفين بطريقة لبقة تراعي خصوصيتهم بأنهم قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية أو القليل من التعاطف والمعاملة الخاصة. ويمكن للمسافرين الحصول على قلادة «دوار الشمس» من خلال مكتبين مخصصين لهذا النوع من الحالات، والموجودين قبل منطقة إتمام إجراءات السفر في مطار زايد الدولي.

ولضمان نجاح هذا البرنامج بادر مطار زايد الدولي ومجموعة «الاتحاد للطيران» إلى تنظيم دورات تدريبية شاملة للموظفين، فقد خضعت فرق العمل في الصفوف الأمامية في المطار، وأصحاب المصلحة والشركاء التجاريون لتدريبات متخصصة، تهدف إلى فهم احتياجات المسافرين من ذوي الإعاقات غير المرئية بشكل أفضل، وتوفير المساعدة الملائمة لهم. وسيقوم كل من أنجز هذا النوع من التدريب بوضع دبوس «دوار الشمس» على زيهم الرسمي، للدلالة على دورهم كمتدربين معتمدين ضمن هذا البرنامج.

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