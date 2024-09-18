«إمباور»: استمرارية العمليات خلال الصيف دون أي انقطاع في الخدمة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نجاحها في اختتام فصل الصيف لعام 2024 دون حدوث أي انقطاع في الخدمة. وأكدت المؤسسة أن عملياتها استمرت بكفاءة عالية رغم درجات الحرارة المرتفعة خلال الصيف الذي ينتهي يوم الأحد المقبل. وقد تمكنت «إمباور» من الحفاظ على انتظام واستمرارية عملياتها، مما يعكس احترافها وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها العالم عاماً بعد عام.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن فرق عمل المؤسسة وضعت بنجاح ونفذت خطة عمل احترافية استباقية، غايتها ضمان ديمومة إيصال خدمات تبريد المناطق لجميع المتعاملين من دون انقطاع، لافتاً إلى أن سلسلة الإجراءات الاستباقية التي نفذتها فرق العمل بُنيت على خبرات تجارب سابقة حصدتها طيلة السنين الماضية. وساهمت الخطوات التثقيفية التي شاركتها المؤسسة مع متعامليها خلال حملتها الصيفية «اضبط ووفّر على 24° درجة مئوية» التي استمرت 3 أشهر بتشجيعهم على اتباع أفضل الممارسات لخفض استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض قيمة فواتيرهم.

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