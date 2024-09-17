27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالإمارات نهاية مايو بنمو 5.2 %

المصدر: أبوظبي – وام

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ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة، شاملة «الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت»، إلى 27 مليوناً و335 ألفاً و263 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي بنحو 1.34 مليون اشتراك، أو ما نسبته 5.2 %، مقارنة بنحو 25 مليوناً و993 ألفاً و907 اشتراكات في نهاية مايو 2023.

وزاد عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في الدولة، بنحو 227.9 ألف اشتراك أو ما نسبته 1 %، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأوضحت البيانات أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78 % من إجمالي أعداد المشتركين بنهاية مايو الماضي، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 7 %، وحازت اشتراكات الإنترنت ما نسبته 15 %.

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي بنسبة 5.3 % إلى 21 مليوناً و397 ألفاً و750 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 20 مليوناً و318 ألفاً و963 اشتراكاً في نهاية مايو 2023، بينما بلغ معدل انتشار الخدمة نحو 229.1 خطاً لكل 100 نسمة.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض نحو 4 ملايين و12 ألفاً و674 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 8 % مقارنة بنحو 3 ملايين و717 ألفاً و32 اشتراكاً في نهاية مايو 2023، وبلغت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 43 اشتراكاً لكل 100 نسمة. وأشارت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت وصلت إلى مليون و924 ألفاً و839 اشتراكاً في نهاية مايو الماضي، وبلغ معدل انتشار الخدمة نحو 20.6 خطاً لكل 100 نسمة.

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