«ناين ياردز» تُعيّن «زوبلن» مقاول رئيسي لمشروعها «سي لا في»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ناين ياردز للتطوير العقاري»، التابعة لمجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، عن تعيين شركة «زوبلن للإنشاءات» كمقاول رئيسي لمشروعها «سي لا في» الذي يقع في منطقة ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي.

وقالت لوا بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»: «يُعبّر قرار منح زوبلن عقد المقاول الرئيسي عن التزام المجموعة بضمان الجودة والتسليم في المدة الزمنية المحددة لمشروع سي لا في، حيث سيعزز هذا التعاون من تطوير المشروع وفق أفضل المعايير العالمية والتي تلبي توقعات المشترين الحاليين والمحتملين».

ويتميز مشروع «سي لا في» المكون من أربعة أبراج سكنية، بموقع استراتيجي في منطقة ياس باي في جزيرة ياس بأبوظبي، بإطلالته على البحر، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق المكونة من غرفة إلى أربع غرف نوم، بما في ذلك الشقق العلوية والتاون هاوس والدوبلكس والبنتهاوس، كما يضم هذا المشروع مرافق عالمية المستوى، مع التركيز على الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة والاستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن البدء في أعمال الإنشاء في مشروع «سي لا في»، يعد خطوة استراتيجية مهمة في المضي قُدماً بالجدول الزمني لتطوير المشروع، مما يُعزّز سمعة «ناين ياردز للتطوير العقاري» في إنجاز المشاريع العقارية الرائدة.

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