ثاني الزيودي : الإمارات تمنح الأولوية للتعاون الدولي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال كلمة في فعاليات "منتدى هيلي" الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين، بتنظيم من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن "العولمة تظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، إلّا أن تحديات التفكك في المشهد الاقتصادي العالمي تستدعي وجود استجابة استراتيجية عبر بناء شراكات متوازنة.

وقال معاليه : إن دولة الإمارات تمنح الأولوية باستمرار للتعاون الدولي، ليس فقط من خلال بناء جسور التنمية بين الدول من خلال شبكة الشركاء التجاريين للدولة الآخذة في النمو، ولكن أيضا عبر دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وبناء الشراكات مع الدول الذي تتبناه، وذلك انطلاقاً من المكانة المرموقة لدولة الإمارات باعتبارها مركزاً لوجستياً دولياً رئيسياً، وداعمة للتجارة كمحرك للنمو المستدام على المدى الطويل، وستواصل الدولة المضي قدماً في سياسات التجارة الدولية عبر قارات العالم".

وكان الملتقي شهد أمس (الاثنين) تنظيم سلسلة من النقاشات التي ركزت في اليوم الأول على القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية، حيث استقطب المنتدى 40 شخصية مختلفة من كبار قادة الفكر الدوليين وأكثر من 350 مشاركاً، بهدف استعراض وتحليل المشهد العالمي المتغير.

وسلطّت جلسات اليوم الأول من الملتقي الضور على التحولات العميقة في ديناميكيات القوى العالمية، مستعرضة تأثير تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى وتنامي نفوذ القوى المتوسطة في المشهد السياسي الراهن.

كما بحث المشاركون سبل ايجاد فرص جديدة للنمو من خلال إقامة شراكات مبتكرة في عالم يتسم بتعدد الأقطاب، فيما ركزت المناقشات الجيواقتصادية على تحديات التفكك الاقتصادي العالمي وتصاعد سياسات الحماية التجارية.

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