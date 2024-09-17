زوهو تعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة زوهو كورب، وهي شركة تكنولوجيا تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات لتكريس مكانتها مركزاً رائداً عالمياً للذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار، أطلقت زوهو إصدارًا جديدًا من «زوهو اناليتيكس»، منصة تحليلات الأعمال التجارية ذات الخدمة الذاتية الخاصة بالشركة. ويقدم التحديث للشركات العاملة في دولة الإمارات تحسينات كبيرة بما في ذلك الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبناء نماذج التعلم الآلي المخصصة، والتكامل مع OpenAI، وتحسين إدارة البيانات، وامتداد المنصة. وتمكّن هذه الميزات الشركات بالدولة من تحليل البيانات واتخاذ قرارات أكثر استنارة، بالإضافة إلى مساعدتها في فهم عملائها، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتحسين العمليات.

تم تعزيز زوهو أناليتيكس بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي القوية، مما يسمح بالرؤى التشخيصية، والتحليل التنبؤي، وتوليد التقارير واللوحات الإرشادية تلقائيًا. إلى جانب ذلك، فإن تحسينات إدارة البيانات تمكّن الشركات من اتخاذ قرارات مستندة الى البيانات الدقيقة. وتقدم المنصة الآن إمكانيات إدارة بيانات موسّعة، بما في ذلك المزيد من مصادر البيانات وخطوط أنابيب البيانات. وهذا يمكّن الشركات من الاتصال بمجموعة أوسع من مصادر البيانات، وأتمتة سير عمل البيانات، وتوحيد مقاييس الأعمال.

وقال حيدر نظام، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة زوهو: «تم إطلاق زوهو أناليتيكس في عام 2009 باسم زوهو ريبورتس، قبل فترة طويلة قبل انتشار هذه الخواص، الامر الذي جعل رؤية زوهو في مجال الأعمال التجارية سبقاً في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين، استثمرت زوهو بشكل كبير في مجال الأتمتة، والتطوير بدون أو مع التعليمات البرمجية المخفضة، والتكامل مع الجهات الخارجية، والتعلم الآلي وكذلك محرك الذكاء الاصطناعي الداخلي في زوهو، زيا. ويعد الإصدار الأخير من زوهو أناليتيكس أحد الحلول الأولى من الشركة، التي تستفيد من كل واحد من هذه الاستثمارات التي استمرت عقودًا. والنتيجة هي منصة قوية وذكية ومرنة وسهلة الوصول بما يكفي لتفيد الجميع».

بالإضافة إلى هذه التحسينات، فقد دمجت زوهو أناليتيكس ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل الاستعلامات باللغة الطبيعية من خلال آسك زيا الذي يفهم لغات مختلفة بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية. أصبحت المنصة أكثر مرونة وقابلة للتوسع، مما يسمح للشركات بتخصيص المنصة لتلبية احتياجاتها المحددة والتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة.

ويقدم الإصدار الأخير من المنصة طبقة المقاييس الموحدة التي تتيح للمستخدمين إدارة جميع مقاييس أعمالهم في مكان واحد. وتشمل ذلك تعريفها، وتوحيدها ومراقبتها وتصنيفها والتحكم في الوصول إليها. كما تتميز بـ AutoML، وهو مساعد بدون تعليمات برمجية يسهل عملية بناء النماذج المخصصة للتعلم الآلي. فهو يتعامل تلقائيًا مع المهام مثل هندسة الميزات، وضبط المعلمات، وتحليل النماذج الشامل، مما يتيح للمستخدمين التركيز على تدريب النماذج، واختبارها، ومقارنتها، ونشرها وإدارتها. بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون نهجًا أكثر عملية، يوفر كود ستوديو بيئة تطوير مدمجة للغة البرمجة بايثون. وهذا يتيح للمستخدمين كتابة نماذج التعلم الآلي المخصصة، وادخال نماذج البايثون أو المكتبات الخارجية، وتنفيذها داخل المنصة. تتميز المنصة بمرونة عالية، مما يسمح للشركات بالتكامل مع منصات الأعمال التجارية الأخرى، وأتمتة المهام، وإنشاء محركات توصيل البيانات المخصصة. وهذا التوسع يمكّن الشركات من تخصيص زوهو أناليتيكس لتلبية احتياجاتها المحددة والحصول على ميزة تنافسية.

يقدم الإصدار الجديد من زوهو أناليتيكس أكثر من 100 تحديثًا، بما في ذلك التصور الجديد، وبناء لوحات القيادة المحسّنة، ومراجعة ومراقبة المسؤولين، وتطبيقات الجوال المجددة، ودعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL)، والمزيد.

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