المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «ألميريا»، المرحلة السابعة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني في أبوظبي.

وقد سُميت هذه المرحلة من المشروع تيمناً بمدينة «ألميريا» الإسبانية العريقة، وتضم مجموعة من الفلل الفاخرة بثلاث إلى ست غرف نوم مع إطلالاتٍ ساحرة على البحيرة. ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة في الربع الرابع من عام 2027. و

تبدأ أسعار الوحدات في ألميريا من 3.7 مليون درهم مع توفر خطط دفع ميسرة بعد التسليم.

وبدأت بلووم القابضة تسليم الوحدات السكنية ضمن «قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، قبل الموعد المحدد، مما يؤكد التزام الشركة بتسليم مشاريعها السكنية بكفاءة عالية وضمن الجدول الزمني المعلن عنه. وقد تمّ بيع جميع الفلل ووحدات التاون هاوس التي طُرحت مؤخراً ضمن المشروع، ما يعكس ثقة العملاء بنا وتنامي الطلب على المشاريع الفاخرة في الوجهات والمواقع المميزة.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «تجاوز مشروع بلووم ليفينج جميع التوقعات وحقق نجاحات مذهلة. ويرسخ إطلاق المرحلة السابعة من المشروع مكانة بلووم القابضة كشركة رائدة في مجال تطوير المجتمعات السكنية التي تولي أهمية خاصة للحياة المجتمعية. ونلتزم بتوفير أفضل المشاريع والخدمات وفق أعلى مستويات الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين، مع التركيز على الاهتمام بأدق التفاصيل».

وأضاف واكيم: «تؤكد معدلات البيع الاستثنائية التي نشهدها مع إطلاق كل مرحلة في مشروع بلووم ليفينج على التزام شركة بلووم القابضة بأعلى معايير التميز، الأمر الذي يعززه سجلها الحافل في تقديم مشاريع عقارية مصممة بعناية. ونلتزم بمواصلة تحقيق إنجازات جديدة ومميزة في القطاع، بما يعكس فهمنا العميق لتوجهات السوق ومتطلبات العملاء».

واختتم واكيم : «ولتحقيق رؤيتنا الرامية إلى توفير أفضل الحلول العقارية، نلتزم في بلووم القابضة بتطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتطورة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار».

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