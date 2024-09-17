دبي تستضيف مؤتمر "الاستدامة في المحاسبة" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا 22 أكتوبر

المصدر: وام

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تستضيف جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحاسبين، مؤتمر الاستدامة في المحاسبة والتدقيق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر المقبل في فندق بارك حياة - دبي.

وأعرب أحمد درويش نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، عن فخره باستضافة الإمارات لهذا الحدث الإقليمي الهام الذي يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية تطبيق معايير الاستدامة في القطاع المالي.

وسيوفر المؤتمر منصة حيوية تجمع الخبراء الدوليين والإقليميين لمناقشة أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة وكيفية مواءمة هذه المعايير مع متطلبات المنطقة

وأكد عبدالرحمن الزرعوني رئيس المؤتمر، أهمية المؤتمر في بناء استراتيجيات مالية مستدامة تتوافق مع الأهداف المناخية العالمية كما سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الإفصاح المناخي وتطبيق معايير الاستدامة.

من جانبه أشاد ديفيد مادون مدير الاستدامة في الاتحاد الدولي للمحاسبين، خلال كلمته عبر الاتصال المرئي، بدور دولة الإمارات الرائد في تعزيز الاستدامة المالية.. لافتا إلى أن الاتحاد الدولي للمحاسبين يدعم هذه المبادرات ويسعى من خلالها إلى تعزيز دور المعايير الدولية في دعم ممارسات الاستدامة على مستوى العالم

من جهته أوضح عبدالله آل بركت الأمين العام لجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين ، أن المؤتمر سيضم عددا من الجلسات النقاشية وورش العمل حول موضوعات حيوية منها المعيار الدولي لضمان الاستدامة المالية والمطبقة حاليا في أمريكا ودول أوروبية وكيفية تطبيقها بالتعاون مع القطاعيين الحكومي والخاص على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية لافتا إلى أن المؤتمر سيشهد عددا من الفعاليات المصاحبة مثل معارض عن التكنولوجيا المالية الحديثة.

وقال إنه من المتوقع أن يصدر المؤتمر عددا من التوصيات الهامة المتعلقة بتطبيق معايير الاستدامة الإقليمية، وسيتم ربط هذه التوصيات باتفاق الإمارات التاريخي في " COP 28" مما يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة في دعم الاستدامة المالية على مستوى العالم.

من جانبه أكد هشام علي الطاهر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أن الاستدامة أصبحت اليوم جزءا أساسيا من إستراتيجيات المؤسسات والشركات.

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