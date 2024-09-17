«الإمارات دبي الوطني» و«دي بي وورلد» يطلقان بطاقة ماستركارد الائتمانية للشركات ذات العلامة التجارية المشتركة

المصدر: البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة؛ عن إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة للشركات تحمل علامة تجارية مشتركة، بالتعاون مع ماستركارد. وتلبي بطاقة الائتمان الجديدة احتياجات جميع الشركات، بما في ذلك تلك التي تستفيد من خدمات شركتي "دي بي ورلد" و"دبي التجارية" في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حلول الجمارك والخدمات اللوجستية.

وتستهدف البطاقة العديد من القطاعات، حيث توفر عروضاً فريدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع مجموعة من مزايا الأعمال والسفر ونمط الحياة. ويتيح المنتج تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بمعدل فائدة تنافسي للغاية، كما سيتيح استرداداً نقدياً على الإنفاق بدون حد أقصى. وسيحظى العملاء بإمكانية الوصول إلى مركز الاتصال الحصري لـ "دبي التجارية"، وهي خدمة متميزة متاحة على مدار الساعة. ويمكن للعملاء الذين يختارون البطاقة الجديدة أيضاً فتح حساب من خلال قسم الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني للوصول إلى كامل المنتجات والخدمات ذات الصلة.

وكما سيربط البرنامج حاملي بطاقات الأعمال بأكثر من 150 حسماً متاحاً للتجار من خلال منصة Easy Saving Specials (ESS) من ماستركارد. وهي عبارة عن برنامج عالمي قائم على الاسترداد يوفر للتجار عروضاً محدودة الوقت يتم استردادها عند الدفع. ويتيح لهم حل الولاء هذا خفض التكاليف ودفع النمو من خلال خدمات الأعمال الأساسية، بما في ذلك الترويج لعروضهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وهو ما سيساعد الشركات في إدارة مدفوعاتها، وتقليل تكاليف المعاملات، وزيادة التدفق النقدي.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ديباك تشاندران، رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "بصفته بنكاً وطنياً رائداً، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التجارة، وهي أولوية استراتيجية رئيسية للدولة. وتساهم شراكتنا الحالية مع ’دي بي ورلد‘ لإطلاق بطاقة ماستركارد ذات العلامة التجارية المشتركة، في توحيد جهود علامتين تجاريتين رائدتين في الدولة لتقديم أداة مبتكرة وأساسية لقطاع الأعمال في المنطقة والذي يشكل العصب الأساسي للاقتصاد الإماراتي."

ومن جانبه قال أحمد الحسن، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن في ’دي بي ورلد‘ ملتزمون بإتاحة الفرص لتعزيز انسيابية التجارة العالمية. ولا شك أن شراكتنا اليوم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتقديم هذه البطاقة المشتركة للشركات، تجسد التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية للشركات. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى خدمات مميزة حصرية، ما يعزز دورنا في دفع النمو الاقتصادي للدولة ودعم طموحات التجارة العالمية."

وبدورها قالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "إن إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية للشركات ذات العلامة التجارية المشتركة من بنك الإمارات دبي الوطني و’دي بي ورلد‘، يتماشى مع التزامنا المشترك بتعزيز أجندة دبي الاقتصادية 2033، من خلال زيادة حجم التجارة البينية بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وفي جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى تسهيل إنجاز المعاملات السريعة والسلسة والآمنة، تم تصميم هذا المنتج المبتكر والفريد لتوفير باقة واسعة من المزايا للتجار في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يساهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. ونحن فخورون بأن يمثل هذا المنتج أحد المخرجات الرئيسية للشراكة الرقمية للمدينة مع ماستركارد."

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تعاونت ماستركارد و"دي بي ورلد" لرقمنة تدفقات الدفع في منظومة الموانئ عبر مواقع مختلفة من العالم، ما ساهم في دعم مساعي "دي بي ورلد" لتمكين التجارة العالمية. وبالتعاون مع البنوك الشريكة، أطلقت ماستركارد برامج تسمح لأصحاب البضائع والشركات الصغيرة بدفع تكاليف الشحن بكفاءة أكبر وعن بعد. ويجري تنفيذ البرامج عبر عمليات الموانئ العالمية لمجموعة "دي بي ورلد"، بهدف تسريع التحول الرقمي لسلسلة التوريد العالمية ودعم الاقتصادات المحلية.

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