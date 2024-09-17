3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 3.08 مليارات درهم، تمت عبر 1043 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 852 مبايعة بقيمة 2.19 مليار درهم، منها 56 مبايعة لأراضٍ، و677 مبايعة لوحدات سكنية و119 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة بوكدرة المبيعات من حيث القيمة بـ154 مليون درهم عبر 79 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 148 مليون درهم نتجت عن 54 صفقة، وثالثاً منطقة وادي الصفا 5 بـ101 مليون درهم عبر 26 صفقة، ورابعاً منطقة جزر العالم عبر صفقتين بقيمة 100 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بيع فيلتين سكنيتين قيد الإنشاء في منطقة جزر العالم ضمن مشروع «آمالي» بقيمة 100 مليون درهم، إلى جانب بيع أرض في منطقة السطوة بقيمة 74 مليون درهم، كما بيعت أرض في منطقة مدينة المطار بقيمة 22 مليون درهم.ط وسجلت الرهون قيمة قدرها 846 مليون درهم تمت عبر 174 معاملة.

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