«لايت + إنتلجنت بيلدنج» يستعرض في دبي أحدث ابتكارات المباني الذكية

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»، في الفترة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي، وسيركز المعرض على الأهمية المتزايدة للمباني الذكية، حيث سيشكّل المعرض الشهير في دورته الثامنة عشرة منصة مثالية لمحترفي وخبراء القطاع، وسيتم خلاله استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاعي الإضاءة والمباني الذكية، حيث من المتوقع أن ينمو سوق المباني الذكية بشكل كبير، إذ تشير التوقعات إلى أنه قد يصل إلى قيمة 23.31 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027.

وقال عبدالمحسن، مدير إدارة معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست»: «سيجمع معرض «لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست» أكثر من 450 عارضاً عالمياً يمثلون آلاف العلامات التجارية والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في دبي لحضور أكبر دورة على الإطلاق بتاريخ المعرض».

وستستضيف شركة كيه أن أكس، إحدى أكبر الشركات في العالم لحلول المنازل والمباني الذكية، عرضاً استثنائياً في هذا المعرض إلى جانب الشركات الدولية والإقليمية التي تعد جزءاً من شبكتها الواسعة التي تضم 500 عضو.

وقال كاستو كانافاتي، رئيس فريق التسويق لدى شركة كيه أن أكس: «لقد قطعت المنطقة شوطاً كبيراً في مجال الاستدامة وتبني المباني الذكية، وتُعد إدارة الطاقة من أهم الأولويات في تقنيات المباني الذكية، ليس فقط من حيث خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل خفض تكاليف التشغيل بشكل كبير أيضاً».

وأضاف كانافاتي: «إن الاستثمار في تطبيقات إدارة الطاقة الفعالة للمباني الذكية أمر ضروري، كما أن ضمان ترابط جميع المنتجات وتلبية أعلى معايير الأمن أمر بالغ الأهمية لتحقيق تأثير إيجابي دائم». ستشارك شركة كيه أن أكس خلال فعاليات المعرض، رؤاها عن أحدث الحلول وتحديثات القطاع وستتحدث أمام الحضور في قمة المباني الذكية، التي تجمع شركات التكنولوجيا الرائدة وقادة الحكومات ومحترفي القطاع لمناقشة مستقبل المباني الذكية.

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