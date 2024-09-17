جمعية المهندسين تدعو المبتكرين للمشاركة بجائزة الإبداع حتى 15 نوفمبر

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت جمعية المهندسين في الإمارات جميع المبتكرين في الدولة إلى مشاركة أفكارهم الرائدة عبر الدورة الثالثة من جائزة التميز والإبداع الهندسي التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة وتستهدف إبراز أهمية العمل الهندسي الوطني وتحفيز الكفاءات الهندسية الوطنية نحو التطور والإبداع والريادة.

وأوضحت اللجنة المنظمة للجائزة أن باب الترشح واستقبال طلبات المشاركة سيبقى مفتوحاً حتى 15 نوفمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.ecea.ae.

وتستهدف الجائزة بمختلف فئاتها الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المجال والاستشاريين ومقدمي الخدمات الهندسية والشركات الصناعية والشركات الهندسية الناشئة والمقاولين وطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بجميع المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث وأصحاب المشاريع وشركات إدارة المشاريع لعرض مشاريعهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم مرموقة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال.

ويتم تكريم الفائزين بدرع الجائزة وجوائز مالية إلى جانب العديد من الميزات الأخرى التي تشمل الاحتفاء بأصحاب المساهمات المتميزة في القطاع الهندسي من الأفراد أو المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص وتسليط الضوء على إنجازاتهم وإبرازها أمام جمهور واسع.

وتشمل الجائزة فئتين رئيسيتين وهما فئة الشخصيات الاعتبارية وفئة الأفراد بإجمالي 13 فئة وتضم الأولى جائزة المشروع الهندسي الرائد وجائزة أفضل شركة استشارات هندسية وجائزة أفضل شركة خدمات هندسية وجائزة أفضل شركة إنشاءات وجائزة أفضل شركة أو مؤسسة صناعية وجائزة أفضل شركة هندسية ناشئة وأفضل بحث علمي في مجال الهندسة.. أما فئة الأفراد فتشمل جائزة الشخصية الريادية وجائزة المهندس المتميز وجائزة الطالب المتميز إضافة إلى جائزة المهندس الواعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز