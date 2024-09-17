«واترميلون إيكوسيستم» و«ديم للتمويل» تدعمان قطاع الأغذية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «واترميلون إيكوسيستم»، الشركة الناشئة في دولة الإمارات والمتخصصة بصناعة الأغذية والمشروبات، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «ديم للتمويل» المختصة بتقديم الخدمات المالية الرقمية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو قطاع الأغذية والمشروبات المحلية ودعم مسيرة النمو والاستقرار المالي في المنطقة.

وقال عمر الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة «واترميلون إيكوسيستم»: «تعكس شراكتنا مع شركة ديم التزامنا بتمكين قطاع الأغذية والمشروبات من خلال توفير الموارد المالية التي يحتاجها. وبتوفيرنا لهذا الخط الائتماني، نسعى إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمستقلة على تحقيق أفضل النتائج في عملياتها ودفع عجلة نموها للأمام».

وأوضح كريس تايلور الرئيس التنفيذي لشركة «ديم للتمويل» «نتطلع للتعاون مع شركة واترميلون إيكوسيستم في سبيل دعم وتمكين الشركات المحلية من خلال توفير حلول مالية تساعدها على الازدهار». ويأتي المنتج المالي الجديد من شركة «ديم» لتلبية احتياجات قطاع الأغذية والمشروبات في الامارات.

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