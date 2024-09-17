بناء أكبر مكثّف فائق عالي السعة لتخزين الطاقة في العالم بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «إينيركاب هولدينجز»، الشركة المصنّعة لتقنية المكثّف الفائق عالي السعة لتخزين الطاقة، ومقرها دبي، مشروعاً مشتركاً مع شركة «إيبيكس» للاستثمار، ومقرها أبوظبي، لبناء منشأة تصنيع للمكثّفات الفائقة ذات سعة تخزينية سنوية، تبلغ 16 غيغاواط ساعة لتخزين الطاقة، وهي تقنية متطورة، تتمتع بميزات تتخطى تقنية الليثيوم أيون الحالية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع المشترك بتلبية النمو الهائل في الطلب على هذه الحلول. تجدر الإشارة إلى أن هذه المنشأة ستكون أكبر منشأة لتصنيع المكثّفات الفائقة عالية السعة لتخزين الطاقة في العالم.

بموجب هذا التعاون، سيتولى المشروع المشترك، الذي أطلق عليه اسم «إينيركاب إنيرجي هولدينج ليمتد»، بناء منشأة تصنيع مؤتمتة بالكامل، ذات سعة تخزينية سنوية تبلغ 10 غيغاواط ساعة في أبوظبي. علاوة على ذلك، وافقت الشركة الجديدة على الاستحواذ على منشأة تصنيع قائمة حالياً بمدينة دبي الصناعية، والتي ستتم ترقيتها إلى سعة تخزينية سنوية تبلغ 6 غيغاواط ساعة.

هذا، وتتلقى «إينيركاب» حالياً طلباً عالمياً يفوق 30 غيغاواط ساعة على وحدات تخزين الطاقة بالبطاريات واسعة النطاق. وبموجب التعاون، ستستحوذ Apex Energy Holding على 65 في المئة من أسهم رأس المال في المشروع المشترك، على أن تحظى Enercap SPV بـ 35 في المئة.

وقال مارك بلاكويل ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبيكس»: «يعدّ الأداء المستقر والمتوقع وطويل الأمد لتقنية تخزين الطاقة من العوامل الضرورية للتمكن من نشر هذه التقنية بكفاءة على نطاق واسع، والسماح لحلول توليد الطاقة المتجددة باستبدال تقنيات توليد الكهرباء القائمة على الوقود الأحفوري. وتساهم الفوائد الناتجة عن تخزين الطاقة باستخدام المكثّف الفائق عالي السعة في تحفيز الطلب على هذه الحلول».

وتسمح تقنية تخزين الطاقة القائمة على المكثّف الفائق بتوفير حلول تخزين طويلة الأمد وغير قابلة للتحلل وسريعة الشحن وآمنة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل وفعالة من حيث التكلفة. وقال مارك بلاكويل: «ستضطلع التقنية الثورية الخاصة بشركة «إينيركاب» بدور مهم وأساسي في تسريع الجهود العالمية الطموحة في مجال إزالة الكربون، حيث تتولى تقنيتها خدمة أسواق تخزين الطاقة والسيارات الكهربائية والأسواق الاستهلاكية».

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