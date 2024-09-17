«الاقتصاد والسياحة» و«إعمار للضيافة» تعززان تجارب الضيوف في دبي بخدمات وحملات مبتكرة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة مذكرة تفاهم من شأنها الإسهام في الجهود الرامية لتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، ومواصلة توفير خدمات مميزة وتجارب مبتكرة للضيوف. جرى توقيع مذكرة التفاهم في المبنى الرئيسي للدائرة، بحضور سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومارك كيربي، مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة.

وتؤكد المذكرة التزام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتعزيز العلاقات مع المجموعات الفندقية المحلية والعالمية، وتحفيز النمو والابتكار في قطاع الضيافة، كما أنها تعكس الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص باعتبارها عاملاً رئيسياً في ضمان نجاح وتميز السياحة في دبي، ووسيلة فعالة لتوفير تجارب فريدة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. وأيضاً تعزز هذه الخطوة الشراكة القائمة بين الطرفين، وتسهم في الارتقاء بالجهود التسويقية والترويجية، وتطوير العروض والتجارب السياحية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.

ومن شأن التعاون المشترك بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة الارتقاء بالتجارب السياحية في المدينة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

أجندة اقتصادية

وقال عصام كاظم: «في إطار الرؤية الملهمة لقيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، تمثل مذكرة التفاهم الجديدة التي تم توقيعها بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة خطوة مهمة لقطاع السياحة بالإمارة في ضوء الأهمية المتزايدة للضيافة باعتبارها ركيزة أساسية في رحلة دبي لتصبح واحدة من أكثر الوجهات تميّزاً وشهرة واستقطاباً للزوّار من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «لقد قامت مجموعة إعمار للضيافة بدور محوري في مسيرة نمو وتطور المدينة.

وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيُضيف المزيد من الزخم لقطاع السياحة في دبي ويعزز جاذبيتها على مستوى العالم من خلال الارتقاء بتجارب الزوار والضيوف. وتعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا المشترك بترسيخ مكانتها كمدينة رائدة عالمياً في مجال السياحة والضيافة، وسنواصل العمل مع شركائنا لجعل دبي أفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة».

7 علامات

وتمتلك مجموعة إعمار للضيافة 12.600 غرفة فندقية في العديد من الوجهات حول العالم، إضافة إلى محفظة أصول تضم سبع علامات تجارية متميزة، بما فيها العنوان للفنادق والمنتجعات، وفيدا للفنادق والمنتجعات، وأرماني للفنادق والمنتجعات، وبالاس للفنادق والمنتجعات.

وفي داخل دبي لديها منشآت تابعة لمجموعة إعمار للنوادي الترفيهية حاصلة على جوائز مثل: نادي المرابع العربية للغولف، ونادي مرسى دبي لليخوت، ونادي كريك مارينا لليخوت، ونادي دبي للبولو والفروسية.

وتأكيداً على أهمية الصحة والعافية في تعزيز نمط حياة أفراد المجتمع، قدمت إعمار صالات «فيو Veo» الرياضية، التي تم تصميمها لإتاحة مساحات مجهزة لعشاق اللياقة. كما توفر وجهات تناول الطعام الشهيرة للمجموعة، بما في ذلك أتموسفير، وثيبتارا، وأرماني كافيه، وغيرها الكثير، تجارب طعام لا مثيل لها من شأنها تعزيز مشهد المأكولات وفنون الطهي في دبي.

وقال مارك كيربي: «يشكل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خطوة بارزة تتماشى مع أهدافنا الرامية إلى الارتقاء بقطاع الضيافة الفاخرة في دبي. ومن خلال توحيد جهودنا مع الأهداف الملهمة للدائرة، نسعى إلى توفير تجارب سياحية استثنائية تستقطب جميع الزوار من مختلف أنحاء العالم. وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة دبي السياحية وتعزيز نمو أعداد الزوار، إلى جانب الارتقاء بمعايير التميز في قطاع الضيافة».

ويُعد التسويق والترويج أحد أهم المجالات الرئيسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، حيث سيعمل الطرفان معاً لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تسلط الضوء على ما تتمتع به دبي من معالم سياحية وتجارب فريدة. وتستفيد هذه الجهود المشتركة من الإمكانات الواسعة لشبكة مجموعة إعمار للضيافة وخبرتها في مجال الضيافة للوصول إلى جمهور أوسع وجذب المزيد من الزوار إلى دبي. كما يسلط هذا التعاون الضوء على دبي كوجهة مثالية للزوار، إلى جانب تعزيز مكانتها حول العالم.

ويركز التعاون المشترك على تطوير منتجات وتجارب سياحية جديدة تلبي الاهتمامات المتنوعة للزوار. وستعمل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجموعة إعمار للضيافة على تحديد الباقات والتجارب التي تركز على معالم دبي الفريدة والأصيلة من خلال دمج التراث الثقافي الغني للمدينة مع المعالم السياحية العصرية.

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