«مالية الشارقة» تطلق منصة لتوفير خدمات الدفع الرقمي

المصدر: الشارقة - وام

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أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة منصة الدفع الممتدة «مَدّ» لصالح متعاملي الجهات المشاركة في نظام الدفع الرقمي «تحصيل» وبالتعاون مع شركتي «تحصيل» و«MBME» المعتمدتين ضمن شركة الخدمة لدى الدائرة.

وقالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة إن إطلاق المنصة يعتبر أحدث خيارات خدمة الدفع الرقمي التي تتيحها الدائرة ضمن باقة القنوات المخصصة لسداد الرسوم الحكومية في الشارقة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على الارتقاء بتجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية ورفع مستوى سعادتهم عبر إتاحة المزيد من خيارات الدفع العملية الآمنة والسهلة ما يعزز من تنوع ومتانة البنية التحتية الرقمية للإمارة ويسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة إلى آفاق جديدة ويحقق الاستدامة عبر خفض التكاليف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد.

وأضافت إن المنصة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الدفع للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في نظام «تحصيل».

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