سوق إعادة بيع العقارات في دبي يواصل التفوق على الاتجاهات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أشار تقرير أصدرته شركة متروبوليتان هومز، التابعة لمجموعة متروبوليتان، التي تقدم خدمات وساطة عقارية إلى أن دبي تواصل تعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر أسواق العقارات السكنية ديناميكية وطلباً.

وحمل التقرير عنوان «مراجعة سوق إعادة بيع العقارات السكنية في النصف الأول من عام 2024»، وأكد مواصلة سوق إعادة بيع العقارات السكنية بدبي التفوق على الاتجاهات العالمية. وقالت سفيتلانا فاسيليفا، رئيسة المبيعات الثانوية في متروبوليتان هومز: «أظهر سوق العقارات في دبي قوة ونمواً ملحوظين في النصف الأول 2024. ويوضح حجم المبيعات القياسي والزيادات في الأسعار خلال هذه الفترة ازدهار اقتصاد دبي واستمرار جاذبيتها كوجهة عقارية عالمية.

ومع استمرار استفادة الإمارة من مكانتها العالمية كمدينة دولية جذابة، فنحن واثقون من النمو المستقبلي لسوق العقارات، مدفوعاً بعوامل عدة، مثل زيادة الاستثمار الأجنبي وتطوير البنية التحتية والجهود المستمرة التي تبذلها المدينة لجذب المواهب والشركات».

وشهد سوق إعادة بيع العقارات السكنية في دبي نمواً كبيراً، حيث ارتفعت أحجام المعاملات بنسبة 17.8% على أساس سنوي لتصل إلى 27,949 صفقة، كما ارتفعت قيمة المعاملات 23.1% لتصل إلى 76.34 مليار درهم، وسجل شهر مايو رقماً قياسياً جديداً مع 17,139 معاملة إعادة بيع لعقارات سكنية، وهو أعلى إجمالي شهري تم تسجيله على الإطلاق.

توقعات مستقبلية

إلى ذلك، أكدت متروبوليتان هومز أنها متفائلة بشأن استمرار نمو ومرونة سوق إعادة بيع العقارات السكنية في دبي خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين العالمية، توفر دبي بيئة مستقرة وجذابة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين، كما أن الأساسيات القوية للسوق والموقع الاستراتيجي لدبي تجعل منها خياراً جذاباً.

وتتضمن قائمة المناطق الرئيسية التي يجب إبقاء مراقبتها، دبي الجنوب (إعمار الجنوب، إكسبو سيتي، وغيرهما)، ودبي لاند (ذا فالي من إعمار، ذا أواسيس من إعمار، وغيرهما)، حيث تشهد هذه المناطق زيادة بضخ الاستثمارات، وتنفيذ المزيد من عمليات التطوير. وبالنسبة لمتوسط أسعار إعادة البيع، ارتفع متوسط سعر إعادة بيع الوحدات السكنية لكل قدم مربعة إلى 1,545 درهماً، بزيادة 7% مقارنة بالنصف الأول 2023.

طلب على الشقق

وحافظت الشقق على مكانتها بصفتها الخيار السكني الأكثر طلباً، حيث مثلت 77% من إجمالي معاملات إعادة البيع. وبلغ إجمالي مبيعات الشقق 21,578 شقة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق، بقيمة إجمالية بلغت 39.99 مليار درهم. وارتفع متوسط سعر الشقة بنسبة 5.5% إلى 1,592 درهماً للقدم المربعة. ولا تزال نخلة جميرا المنطقة الأكثر طلباً، إلا أن دبي ساوث ودبي ستوديو سيتي شهدتا زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت.

وارتفعت قيم إعادة بيع الفلل بنسبة 22.6% لتصل إلى 24.6 مليار درهم، عبر 2,378 صفقة. وشهدت عمليات إعادة بيع وحدات التاون هاوس زيادة 37.4% لتصل إلى 11.74 مليار درهم. وارتفع متوسط سعر الفلل السكنية والتاون هاوس للقدم المربعة بنسبة 11.3% ليصل إلى 1,444 درهماً.

ويشير هذا النمو إلى ارتفاع الطلب بين العائلات والمقيمين على المدى الطويل، كما أن تضاعف عدد طلاب المدارس في دبي منذ 2008 يعكس الاتجاه المتزايد للمغتربين الذين يسعون إلى الاستقرار بالإمارة. وزاد الطلب على مناطق محددة، أبرزها جزر جميرا ومدينة محمد بن راشد ودبي الجنوب بوصفها مواقع مرغوبة بشدة لبيع العقارات.

وضمت أكبر 3 صفقات بيع الشقق شقة 4 غرف نوم في كمبينسكي بوليفارد وسط مدينة دبي بمبلغ 80 مليون درهم، والثانية شقة من 4 غرف نوم في مشروع فور سيزونز على قناة دبي المائية بمبلغ 72 مليون درهم، والثالثة شقة 6 غرف نوم في برج ذا 118 وسط مدينة دبي بمبلغ 65 مليوناً.

وشملت المناطق الأكثر بحثاً بالنسبة للشقق: قرية جميرا الدائرية، مرسى دبي، الخليج التجاري، ووسط مدينة دبي. وكانت المناطق الأكثر بحثاً بالنسبة للفلل والتاون هاوس هي: الفرجان، المرابع العربية 3، داماك هيلز 2، ودبي هيلز إستيت.

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