جمال صالح مدير اتحاد المصارف لـ«البيان»: 9.5 % نمواً متوقعاً بالقروض المصرفية في الدولة 2024

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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توقع اتحاد مصارف الإمارات نمواً بنسبة 9.5 % في القروض بالإمارات خلال العام الجاري.

وأوضح مدير عام الاتحاد جمال صالح، في تصريحات لـ«البيان»، أن المؤشرات الفنية للقطاع تنبئ عن قدرة البنوك العاملة بالدولة على تحقيق نمو بنسبة 9.5 % في إجمالي القروض الممنوحة منها حتى نهاية العام، استناداً للكثير من المؤشرات الإيجابية، منها ما يحققه حجم الائتمان من تسارع خلال الفترة المنقضية من العام الجاري.

وتظهر البيانات الرسمية المسجلة منذ بداية العام الجاري أن الائتمان قد حقق نمواً تراكمياً بنحو 5% على مدار النصف الأول من 2024 بمنح أكثر من 100 مليار درهم كقروض جديدة خلال تلك الفترة منحت للمستفيدين كافة، سواء قطاعات الأعمال والقطاع العام أو قطاع الأفراد، وسواء إلى المقيمين أو غير المقيمين.

فيما أكد صالح أنه لا خلاف على حاجة التأثير المحتمل لتقلب أسعار الفائدة على المستوى العالمي لمزيد من المتابعة الدقيقة وتعزيز الاحتياطات والإجراءات الاحترازية من البنوك المحلية بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر التي تواجه القطاع وقدرته على الاستفادة من الفرص الناشئة.

وتابع: بتطبيق البنوك فعلياً عدداً من المعايير الاحترازية منها نسب حماية وكفاية رأس المال التي تتبعها البنوك المحلية مع معايير تشغيلية تضعها في مصاف أفضل المصارف مقارنة مع الدول الإقليمية، كما أنها مدعومة بشكل واضح بعوامل أخرى كالنمو الاقتصادي للدولة وزيادة أنشطة الإقراض، والإدارة الفعالة للتكاليف في الوقت الذي تتمتع تلك البنوك بعدد من مؤشرات التنافسية المتعلقة بجودة أصول القطاع إلى جانب نجاعة ممارسات المصارف والسياسات التشريعية ولا سيما من البنوك الأعضاء في الاتحاد.

وتوقع مدير الاتحاد في تصريحاته استمرارية ربحية قطاع البنوك في الدولة خلال النصف الثاني مستنداً إلى مرونة ملحوظة وقدرة مميزة على التكيف، فيما كشف عن بعض نسب النمو التي توقعتها الدراسات المصرفية والتي تشير إلى أن الائتمان من البنوك العاملة بالدولة سيرتفع من 8.4% في نهاية عام 2023 إلى 9.5% بحلول نهاية عام 2024، في حين أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الودائع إلى 14% حتى نهاية العام.

وأضاف أن البنوك العاملة بالدولة تحقق نسب ثقة عالية لدى قطاع المستهلكين بما يزيد الثقة بمواصلة النتائج الإيجابية رغم التحديات والتغيرات في القطاع المالي وتخطت نسبة ثقة العملاء في المصارف العاملة بالدولة حاجز 90% خلال العام الجاري مرتفعة بشكل واضح عن نسبة الثقة في 2023 والتي لم تتخطَّ 84% بما يظهر أن القطاع المصرفي بالإمارات بات أكثر القطاعات تنافسية عالمياً من حيث التطور والثقة بالخدمات الممنوحة من قبل البنوك.

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