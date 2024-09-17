سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة ويلامس 4400 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

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واصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.34% أو ما يعادل 14.75 نقطة في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مسجلاً 4395.24 نقطة، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 870 مليون درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 736.02 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 736.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «تاكسي دبي» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 7.5% مغلقاً عند 2.58 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج، مستقطباً سيولة بـ45.3 مليون درهم ليأتي في المرتبة الثانية بعد سهم «إعمار العقارية» الذي استحوذ على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 62 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 8.61 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الاستشارات المالية الدولية 6.95%، ودريك آند سكل 3.75%، مصرف عجمان 2.7%، وإعمار للتطوير 1.8%، وسالك 0.5%. واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 113.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 90.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.42% إلى مستوى 9389.31 نقطة، ليربح السوق نحو 14 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «أيبيكس للاستثمار» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 248.2 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 154.8 مليون درهم، ثم «مدن القابضة» بسيولة 81.6 مليون درهم مرتفعاً 1.6% ليغلق عند 3.15 دراهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم حياة للتأمين 15% بالحد الأقصى، وأيبيكس للاستثمار 10.6%، وغذاء القابضة 3.7%، والبحيرة الوطنية للتأمين 3.2%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 14.9 مليار درهم في جلسة أمس، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بأداء الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.578 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.593 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.856 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و736.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و330.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 480.95 مليون سهم عبر تنفيذ 30.5 ألف صفقة.

مؤشرات عربية

وعربياً انخفض المؤشر السعودي القياسي 0.3 بالمئة، متأثراً بهبوط سهم مصرف الإنماء 1.7 بالمئة وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.2 بالمئة. لكن سهم عملاق النفط أرامكو السعودية ارتفع 0.2 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.1 بالمئة وانخفض سهم بنك قطر الإسلامي 0.3 بالمئة.كما تراجع مؤشر مسقط 0.31% والبحرين 0.39%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.8 بالمئة.فيما ارتفع مؤشر بورصة المغرب بنسبة 0.8%.

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