ختام ورشة توعية بضريبة الشركات للأشخاص في المناطق الحرة

المصدر: دبي ــ البيان

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اختتمت الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي ورشة عمل للتوعية بضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة. وتُعد الورشة جزءاً رئيسياً من المرحلة الثانية لحملة التوعوية الشاملة التي تنظمها الهيئة، وتهدف إلى توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار المواضيع المختلفة، مثل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.

خلال الورشة، أوضح ممثلو الهيئة أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة. ومع ذلك، يجب على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا.

وتنطبق نسبة 0% تحديداً على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة. كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة. ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط «الدخل المؤهل» لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ (9%).

قدمت الورشة عرضاً شاملاً حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%)، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلاً مؤهلاً، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.

ونوه ممثلو الهيئة إلى ضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في يوليو، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 سبتمبر 2024.

وقد قدمت الهيئة دعماً مهماً لقطاعات الأعمال التي تنتقل إلى نظام ضريبة الشركات من خلال عدد الفعاليات التوعوية التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الحالي الذي ارتفع إلى 40 فعالية، ما يمثل زيادة 135.29% مقارنة بالعام السابق.

وارتفع عدد المشاركين في هذه الفعاليات إلى 8,220 مُشاركاً بزيادة سنوية نسبتها 9.23%، في حين أظهرت الاستبيانات التي نفذتها الهيئة أن نسبة رضا المُشاركين في هذه الفعاليات وصلت إلى 97.5 %.

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