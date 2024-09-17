«شمال القابضة» تكشف تفاصيل فندق «بكارات» بوسط مدينة دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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كشفت «شمال القابضة»، الشركة الاستثمارية التي تدير محفظة عالمية من الاستثمارات والتجارب والأصول المتنوعة، تفاصيل أول فندق في دولة الإمارات يحمل اسم العلامة التجارية بكارات «Baccarat»، والذي يضم 145 غرفة وجناحاً. ويقع «فندق بكارات دبي» في منطقة وسط مدينة دبي، وتشرف جميع إطلالاته على برج خليفة.

وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال القابضة: فخورون بإطلاق أول فندق يحمل اسم العلامة العالمية «بكارات» في الإمارات والذي سيقدم لضيوفه المميزين تجارب إقامة مستمدة من إرث هذه العلامة التي تجاوزت 250 عاماً. وبفضل موقعه البارز في منطقة وسط مدينة دبي، سيجمع الفندق بين التراث العريق والحداثة الراقية.

وستتولى شركة التطوير العقاري وإدارة الأصول في دبي «إتش أند إتش للتطوير» العمل على المشروع بالتعاون مع شمال القابضة، إضافة إلى شركة «اس اتش للفنادق والمنتجعات»، التي تقف وراء تطوير علامة «بكارات للفنادق والمنتجعات» والتي ستتولى بدورها إدارة وتشغيل الفندق.

وتأسست «بكارات للفنادق والمنتجعات» في نيويورك عام 2015، وهي أول علامة فندقية عالمية تابعة لعلامة «بكارات كريستال» التي يزيد عمرها على 250 عاماً.

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