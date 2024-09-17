«دافز» تدعم فعالية «ريد بُل بايسمنت» لترسيخ حضور الكفاءات الوطنية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، تقديم الدعم الاستراتيجي لنسخة عام 2024 من فعالية «ريد بُل بايسمنت»، وذلك بما ينسجم مع التزامها بتعزيز حضور الكفاءات الوطنية على المستوى العالمي في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وتسعى الفعالية إلى تمكين الجيل القادم من المواهب، لبلورة أفكارهم المبتكرة وتطويرها، وإطلاقها بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث ستعمل الفرق المشاركة على وضع خطة عمل، بالاستفادة من هذه التكنولوجيا.

وستقدم المنطقة الحرة بمطار دبي دعماً مباشراً للفرق المشاركة في الفعالية، من خلال منح الفريقين في المرتبتين الأولى والثانية، عضوية «سكاليتي» برنامج «دافز» المبتكر لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية، ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة، وموقعاً ضمن «ساندبوكس»، البرنامج المخصص لتسريع نمو الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتابع لشركة «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية للسلطة، مع إمكانية الاستثمار في مشروع الفريق الفائز بالمرتبة الأولى، وذلك بما يعكس التزام «دافز» بدعم المشاريع والأعمال المبتكرة في الإمارات وتنميتها، انطلاقاً من مكانتها، بوصفها لاعباً رئيساً في توفير بيئة مناسبة لدعم المشاريع الناجحة.

وستجري دعوة الفرق الفائزة على مستوى دولة الإمارات إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في الجولة النهائية، علماً بأن باب تقديم طلبات الاشتراك مفتوحٌ حتى 25 أكتوبر 2024.

وقال عارف الخوري نائب الرئيس الأول لخدمات المتعاملين في المنطقة الحرة بمطار دبي: «ينسجم هذا الدعم الاستراتيجي، مع التزام المنطقة الحرة بمطار دبي، بتمكين الكفاءات والمواهب الإبداعية الشابة، ورعايتها، وتشجيعهما على اعتماد أحدث الحلول التقنية والذكية، حيث يعتبر بمثابة خطوة تعزز مستهدفاتنا الرامية إلى تمكين رواد الأعمال، وتوفير البيئة الاستثمارية الأمثل، لدعم نمو أعمالهم وشركاتهم، على اختلاف أنواعها وأحجامها، بما يرسخ مكانة إمارة دبي، بوصفها مركزاً عالمياً للمواهب الإبداعية، وعاصمة الابتكار والاستثمار.

ويسرنا العمل مع «ريد بُل» في هذه المبادرة، التي تتماشى مع رؤيتنا الاستشرافية، بأن شباب اليوم هم قادة الغد. إذ نعتبر المبادرة منصة فريدة للمُبدعين الشباب، لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى الأفكار المُبتكرة التي ستقدمها الفعالية، والمساهمة في تحويلها إلى مشاريع حيوية وناجحة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز