«دبي للأصول الافتراضية» تمنح Bybit ترخيص «مزود خدمات مؤقت»

المصدر: دبي - البيان

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منحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية Bybit لتداول العملات الرقمية ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية المؤقت (غير التشغيلي) المخصص لمزودي خدمات منصات الأصول الافتراضية بدبي، للأفراد، والمستثمرين المؤهلين، والمستخدمين من المؤسسات، بما يعزز العلاقات الوثيقة بين المنصة والسلطات التنظيمية المعنية بالقطاع في دبي، لاسيما وأنها تتخذ من الإمارة مقراً لها.

وقالت هيلين ليو مديرة العمليات في Bybit: «يقدم الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وسياساتها الطموحة، وبيئة أعمالها القائمة على الابتكار، فرصاً هائلة للشركات والمستثمرين في قطاع العملات الرقمية. وبفضل أطرها التشريعية المُحكمة والتزامها بالتحول لعاصمة للعملات الرقمية، تعد دبي مكاناً مثالياً لتطوير هذه العملات وحفز وتيرة النمو في هذا القطاع الواعد».

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